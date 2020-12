Eniro-aktien rusar efter storaffären

I och med affären, som väntas slutföras under första delen av januari, kommer Spectrum One att bli Eniros största aktieägare med motsvarande 28 procent av aktierna och rösterna, skrev bolaget i ett pressmeddelande som släpptes sent på tisdagskvällen.

Spectrum One kommer att göra en företrädesemission om upp till 160 miljoner kr för att finansiera köpet. Teckningskursen är satt till 3,00 kr per aktie. Spectrum One handlas ned cirka 5 procent till 3,37 kr på onsdagen. Köpet finansieras med ett brygglån (från Formue Nord och Trention) och skulder till säljarna fram tills emissionen är genomförd.

Säljare av preferensaktierna är Theodor Jansson (75 miljoner aktier), MGA Placeringar som kontrolleras av Mats Arnhög (cirka 42 miljoner), Hajskäret Invest (28,4 aktier), Martin Bjäringer (25 miljoner), Thomas Krishan (13,5) and Patrik Enblad (4,8). Aktierna såldes för 0,89 kr per styck.

”Spectrum One avser inte göra några förändringar i Eniros styrelse innan årsstämman”, skriver bolaget.

Spectrum One:s vd Hosni Teque-Omeirat skriver att han är hedrad över att få göra ”decenniets affär” för Spectrum One. Han pekar även på att Eniro har en stor kundportfölj bestående av små- och medelstora bolag, och menar att potentialen är stor. Hosni Teque-Omeirat skriver vidare att Spectrum One har mjukvara inom analys och hävdar att bolaget är experter på automation och standardisering.

”Detta kommer att bli en win-win så som det beskrivs i läroböckerna”, skriver Spectrum Ones vd.

Det finns totalt nästan 618 miljoner preferensaktier av serie A i Eniro, som stiger cirka 18 procent på onsdagen. Därutöver finns det 0,3 miljoner preferensaktie av serie B och cirka 67 miljoner stamaktier.