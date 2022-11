Grönt ljus för elprisstödet

På torsdagen godkände Energimarknadsinspektionen Svenska kraftnäts ansökan om att få använda de så kallade flaskhalsintäkterna för att betala ut stöd till elkunder. Totalt handlar det om 55 miljarder kr.

Elprisstödet kommer att ges till alla abonnenter i elområde SE3 och SE4, alltså den södra halvan av landet. Elkunder i norr får inga pengar. Stödet baseras på förbrukningen under perioden oktober 2021 till och med september 2022. För elkunder i SE4 handlar det om 79 öre per kilowattimme medan kunder i SE3 får 50 öre per kilowattimme.

Pengarna kommer att betalas ut till den som när beslutet togs stod som elnätsabonnent. Det innebär att den som nyligen flyttat in i en bostad får ett stöd baserat på den tidigare ägarens förbrukning.

Tak för storförbrukare

Det sätts också ett tak som innebär att den som gjort av med mer än 3 miljoner kilowattimmar inte automatiskt får stöd för förbrukningen över denna nivå. Det motsvarar ett tak på 1,5 miljoner kr i elområde 3 och 2,37 miljoner kr i elområde 4.

Men elkunder som haft en större förbrukning än så kan ansöka om att få stöd även för delen ovanför taket. Men då måste det gå att visa att den faktiska kostnaden för el under perioden överstigit referenspriset på 75 öre per kilowattimme. Det innebär till exempel att ett företag som haft ett fast elavtal klart under referenspriset inte kommer få högre ersättning än taket.

— Vi anser att det inte är förenligt med kravet på proportionalitet i krisinterventionsförordningen att elslutkunder med en mycket hög elförbrukning som exempelvis prissäkrat sig till en lägre nivå, och därför inte har drabbats av höga elpriser, ska få stöd. Därför har vi satt ett tak för hur mycket man kan få utan ansökan, säger Elin Broström som leder Ei:s arbete med uppdraget.

Taket kan försena utbetalningarna

När pengarna kan komma att betalas ut är dock oklart. Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att tillsammans med Svenska kraftnät hantera utbetalningarna.

Tidigare har regeringen sagt att pengarna kan dyka upp i början av nästa år. Men efter beskedet från Energimarknadsinspektionen att det också införs ett tak kan utbetalningarna bli försenade.

Detta eftersom Svenska kraftnät måste förhålla sig till ett mer komplext regelverk när aktörer behandlas olika.

– Den modellen som Ei nu har beslutat om är en modell som vi tidigare har utvärderat och förkastat, just för att det var viktigt att vi ville få ut elstödet i närtid, säger Malin Stridh, avdelningschef för elmarknad på Svenska Kraftnät, till TT.