Emission inför notering: Eddbee tar sikte på Indiens miljardmarknad

Eddbee är ett svenskt fintechbolag som skapar plattformar inom skill gaming med sikte på de globala marknaderna inom fantasy sports och social trading. I december lanserar bolaget en stor Indien-satsning, med en dedikerad version av eddbee.com.

– Skill gaming är jättestort i Indien. Där finns redan en mogen spelmarknad, med över 100 miljoner människor, och där vi känner att vi tillför något unikt som de inte har idag, säger Milenko Gabrilo, chef för Eddbee Group AB.

Populära sporter och aktier

På spelplattformen kommer användarna att kunna spela med riktiga pengar – både på populära nationalsporter som cricket och fotboll, och på Eddbees unika aktieplattform, som är byggd för att personer som är duktiga på aktiehandel ska kunna inspirera andra personer och samtidigt kunna tjäna pengar på sin kunskap.

Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 0,62 SEK per aktie, varje aktie med ett kvotvärde om 0,005 SEK Minska teckning: 10 000 aktier, motsvarande 6 200 SEK

Emissionsbelopp: ca 20 MSEK

Pre-money värdering: ca 79 MSEK

Teckningsperiod: 27 aug – 15 nov 2021 med löpande tilldelning

Notering: Bolaget har ambitionen att i samband med eller efter nuvarande nyemission påbörja arbetet med en ansökan om notering av bolagets aktier på en lämplig marknadsplats.

– I plattformen kommer användarna till exempel kunna skapa egna fantasy-tävlingar, med aktier och valutor från hela världen – och själva välja vad deltagarna ska tävla om, förklarar Milenko Gabrilo.

Genomför emission

För att säkerställa en bred aktieägarbas genomför Eddbee nu en emission, där man bjuder in allmänheten till att teckna aktier i bolaget.

– Vid teckning av C-aktier är ambitionen att man som aktieägare kommer att erhålla dubbla utdelningar av teckningskursen, alltså dubbelt tillbaka på sin insats – vilket har skapat stort intresse i denna emission, där redan 75 procent har tecknats av befintliga aktieägare och intressenter, säger Sven-Olof Nilsson, vd för Eddbee, och fortsätter:

– Indien har varit ett naturligt val för oss och vi har under flera års tid byggt vår plattform tillsammans med ett lokalt utvecklingsteam som också bistår med kostnadseffektiv lokal marknadskännedom och ”boots on the ground” för en lyckad indisk lansering.

