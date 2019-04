Elpriset på halvårslägsta

I förra veckan elpriset i snitt under 40 öre per kilowattimme, vilket var första gången sedan september i fjol. Just den här veckan har vårvindarna avtagit något vilket gör att priset hamnar precis ovanför 40 öresnivån, enligt elbolaget Bixias elprisrapport.

– Som det har rapporterats om i veckan går utbyggnaden av vindkraften i Sverige i raketfart och Svensk Vindenergi räknar med en fördubbling av el producerad från vind de närmaste fyra åren, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på elbolaget Bixia.

Det är positivt att vi får in mer fönybar kraft i vårt system, samtidigt kommer vi att behöva vänja oss vid att elpriset varierar mer beroende på väder, konstaterar hon.

Innevarande vecka stiger elpriset något i takt med att vinden avtar och beräknas, enligt Bixias prognos, stå för cirka 13 procent av elanvändningen. Samtidigt gör vårvädret att använder vi allt mindre el.

– Den minskade elförbrukningen beror på att vädret blir mildare samtidigt som det blir ljusare ute vilket gör att vi använder mindre el för uppvärmning och inomhusbelysning. Det har också gjort att vi inte längre behöver importera el från andra länder, vilket vi tvingats göra de senaste månaderna. Den här veckan har vi till och med ett överskott och kan exportera, säger Matina Rosenberg.

Privata Affärer

Annons:Här kan du med hjälp av Compricer jämföra elpriser och få hjälp med att byta elhandelsbolag.