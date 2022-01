Elpriset gör ”fattigjanuari än värre”

Inflationen i Sverige har inte varit högre på 25 år och det beror på de allt mer stigande elpriserna.

– Om elpriserna fortsätter att stiga innebär det att elprisindex i KPI kommer att stiga med cirka 30 procent i januari. Det skulle bidra med mer än 1,2 procent till inflationen. Detta är något vi aldrig sett tidigare, säger Emma Persson.

– När elräkningen kommer i januari och hushållen ska betala julklapparna de köpt på kredit kommer det att bli tufft för många. Om elpriserna kommer att ligga kvar på samma nivå kan det påverka köpkraften ganska rejält. Speciellt då de stora elräkningarna brukar ligga kring det första kvartalet, säger hon.

Ett vanligt svenskt hushåll har en kostnad för hushållselen på 2 050 kr. Den kostnaden fördelas på kyl och frys, 415 kr per månad, belysning ute och inne, 415 kr per månad, tvättmaskin och torktumlare, 415 kr per månad, och elektriska apparater som tv, radio och datorer, 310 kr per månad.

Därutöver förbrukar spis och köksutrustning cirka 310 kr per månad, och diskmaskinen 125 kr per månad.

Undersökningar visar sedan tidigare att det första hushållen drar ned på när hushållskostnaderna ökar är sparandet.

– I hushåll som har mer stabil ekonomi med två inkomster slår de högre priserna främst mot sparandet och hos de med lite lägre inkomst, där man inte har så stora marginaler, påverkar det vardagen och konsumtionen, säger Emma Persson.

Av: christer.falldin@privataaffarer.se

Annons:Här kan du med hjälp av Compricer jämföra elpriser och få hjälp med att byta elhandelsbolag.