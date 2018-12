Elpriset extra volatilt just nu

Knappt hälften av normal nederbörd förväntas i vattenkraftsområdena, vilket kan påverka priset kraftigt.

– Vi ser stora svängningar på marknaden och alla prognoser är väldigt osäkra just nu. Blir det snabbt kallt kommer elpriset att stiga för dem med rörligt elpris. Detta i kombination med att vi använder mer el än vanligt under julledigheterna skapar en dubbeleffekt vad gäller kostnad, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.

Råvarupriser på kol och olja samt svenska utsläppsrätter har varit ostadiga den senaste månaden men har nu börjat röra sig uppåt. Detta påverkar i dagsläget de längre fastprisavtalen.

November månads milda väder har hållit spotpriserna tillbaka men ett omslag till kallare väder än normalt riskerar att trycka upp spotpriset.

Spotpriset har hittills under december haft ett snittpris på 52,8 öre per kilowattimme i elområde 3, att jämföras med förra året då det låg på 30,45 öre per kilowattimme.

Den hydrologiska balansen ligger fortfarande på ett litet underskott i Vattenfalls magasin. Underskottet är dock mindre än i landet i stort. Detta, i kombination med sträng kyla, kan få priset att stiga under vintern.

Däremot producerar vind- och kärnkraften enligt plan.

– Med tanke på det ostadiga läget bör kunder med hög konsumtion och rörligt elpris vara lite mer på sin vakt, säger Jonas Stenbeck.

Privata Affärer

