Elpriserna faller trots kyligt väder

Snittpriset under innevarande vecka har hamnat runt 36 öre per kilowattimme, vilket kan jämföras med förra veckan då snittpriset var 40 öre. Och under torsdagen, på Kristihimmelsfärdsdagen låg spotpriset nära noll, enligt den veckorapport som Brixia upprättat. Det beror till viss del på att många var lediga den dagen.

– En lägre elanvändning i kombination med en hel del vindkraftsproduktion i samband med helgen gör att vi får en tydlig prispress på elmarknaden. Under vissa timmar i morgon är elpriset på Nordpool nere på under 1 öre per kWh. Vi kommer att behöva vänja oss vid mer varierande elpriser då vi får in mycket förnybart på den nordiska marknaden, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia.

– Lågtryck, med kraftig vind och mycket nederbörd gör att elproduktionen från vindkraftverken ökar samtidigt som vattenmagasinen fylls på. Eftersom både vattenkraft och vindkraft är väderberoende, påverkas elpriset i allt större utsträckning av vädret.

Den här veckan står vindkraften för omkring 13 procent av elanvändningen i Norden och vattenkraften står för drygt 50 procent. Kärnkraften är något reducerad, cirka 26 procent, beroende på att en underhållsperiod pågår.

Under nästa vecka räknar Bixia med ett snittpris på cirka 37 öre per kilowattimme.

