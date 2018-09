Ekonomen: Fällorna med nyproduktion

Booli har sammanställt statistik över den svenska nyproduktionen av bostäder sedan 2012. Aldrig tidigare har så många objekt prissänkts som just nu. Under perioden 19 mars till 19 september sänktes priset på 11,2 procent av alla nybyggda bostadsrätter, vilket kan jämföras med 2,8 procent under samma period ifjol.

Det finns ett antal fördelar med att köpa färdigproducerat när det är dags att välja bostad. Ett par av de mest uppenbara är att du betalar ett fast pris – och att du kan få vara med och utforma bostaden i flera avseenden. Om priset dessutom justeras nedåt, vilket sker hos flera av bostadsutvecklarna just nu, kan det vara en god affär att köpa.

Men, nackdelarna – eller riskerna – kan vara lätta att missa. Nyproducerade lägenheter är oftast de dyraste i området du har valt och inte minst föreningsavgiften kan vara högre, menar Sharon Lavie.

– Största risken är att du hamnar i två olika ekonomiska lägen, och det beror delvis på hur du bor i dag. Du måste ju sälja din bostad, men det kan vara långt tills den nya lägenheten som du bokat och betalat en del pengar för är inflyttningsklar. Det betyder att du köper till ett fast pris, men kanske inte får ut det du räknat med för din egen bostad när det är dags att sälja den, säger hon.

Ekonomiskt avbräck

Den risken blir tydlig nu när priserna på bostadsmarknaden fallit. För dem som bestämde sig för en nyproducerad lägenhet för ett par år sedan kan det innebära ett ordentligt ekonomiskt avbräck.

Det finns ingen statistik över hur lång tid det tar mellan att nya bostäder säljs och att husen blir inflyttningsklara, men ett till två år är inte ovanligt, enligt Sharon Lavie.

På ett par år kan stora förändringar ske, dels på bostadsmarknaden, dels i människors liv. Sharon Lavie uppger att en del personer ringer och frågar om det går att häva ett bokningsavtal. Det går, anser hon, men det är inte lätt och man får räkna med att inte få tillbaka alla pengar.

Kontrollera föreningen

Det är också mycket viktigt att noga kontrollera den nybildade bostadsrättsföreningen i ett nyproducerat hus.

– En del föreningar, i synnerhet i nyproduktion, går medvetet med underskott. Det innebär att månadsavgiften inte täcker föreningens kostnader. Skälet till det är att köparna är beredda att betala mer för lägenheter med låg månadsavgift, men det leder också till att det på sikt byggs upp en skuld i föreningen, säger Sharon Lavie som uppmanar till att kontrollera föreningens ekonomiska plan.

– Eftersom nya föreningar generellt är mer skuldsatta än äldre kommer föreningens skulder att påverka de framtida föreningsavgifterna. Ju högre skuldsättning, desto mer kommer månadsavgiften att behöva höjas den dag räntorna stiger.

Föreningens handlingsplan om räntorna stiger bör därför finnas i den ekonomiska planen. Här finns med andra ord information som behövs för att ta ställning till om du har råd att bo kvar när avgifterna höjs. Stigande räntor kan ju också påverka priset på lägenheten om du vill – eller måste – sälja den.