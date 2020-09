Efter pandemin: Allt fler samhällsfastigheter säljs ut

”Vi kommer inte att hålla igen, vi har en stark balansräkning och kassaflöde och kommer att fortsätta att växa”, säger Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens vd Ilija Batljan till Nyhetsbyrån Direkt.

På onsdagsmorgonen presenterade Newsec en rapport över fastighetsmarknaden i spåren av pandemin. I rapporten konstaterar Newsec, bland annat, att intresset för samhällsfastigheter har ökat, och kommer att fortsätta öka, i jakt på stabila och långa kassaflöden. I kombination med att utförsäljningen av kommunala fastigheter väntas fortsätta när skuldsatta kommuner behöver täppa till budgetunderskott, ger det läge för affärer.

Win-Win

”Det är allt fler kommuner som inser att de både kan få en starkare finansiell ställning och en fastighetsägare som gör ett lika bra jobb, om inte bättre, som kommunen. Så det finns en ‘win-win’ i detta”, säger Ilija Batljan.

Allt fler internationella aktörer har också fått upp ögonen för den svenska marknaden i jakt på stabila kassaflöden. Framför allt har blickarna börjat vändas mot regionstäder från att tidigare varit fokuserade på storstäderna.

Ökad internationell konkurrens

Ilija Batljan ser även han en ökad konkurrens från internationella bolag och private equity-fonder som ger sig in i budstrider om samhällsfastigheter. Han menar dock att utländska aktörer har en lägre trovärdighet och därmed svårare att göra affärer direkt med kommunerna. Däremot tror han att de kan ta en del av marknaden där privata aktörer bygger nya äldreboenden eller skolor.

SBB har redan närmare 80 procent av fastighetsvärdet i regionstäderna, i synnerhet har närvaron ökat efter köpet av Hemfosa, men vd:n menar att det också kan finnas guldkorn att vaska fram i kranskommunerna.

”Stort prislyft”

”De kommuner som ligger runt regionstäder kommer att få ett stort upplyft i priser under de närmsta åren eftersom fastighetsbolag börjar se att det går att få starka kassaflöden i lägen som defakto är del av regionstaden”, säger han och pekar bland annat på SBB:s senaste affärer i Boden, som ingår i regionen runt Luleå.

Under det första halvåret lades flera affärer på is när pandemin slog till och transaktionsmarknaden bromsade in något, men under det andra halvåret väntas fastighetsbolagens avvaktande hållning läggas åt sidan, och om prognosen håller kommer 2020 förvisso att bli ett sämre år än 2019, men det tredje bästa året någonsin.

”Stark transaktionsmarknad”

På onsdagsmorgonen aviserade Logistea en avyttring motsvarande 0,8 miljarder kr och Nyfosas försäljning av en logistikportfölj för drygt 2 miljarder bekräftades. Tidigare i september köpte Balder en norsk portfölj till ett fastighetsvärde om 3 miljarder norska kr, en affär som Ilija Batljan betecknar som startskottet för en stark transaktionsmarknad under det andra halvåret.