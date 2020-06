Effekterna av den nya spellagen på svenska casinon

Kort sammanfattning av svensk spellicens

Den nya spellagen är till för att reglera spelmarknaden, vilket i sin tur är för att motverka spelmissbruk och skapa en säkrare miljö för spelare. Spelbolagen måste nu tydligt hänvisa till spelpaus, stödlinjen och självtester. Nya regler sätter stopp för alltför påträngande och aggressiv marknadsföring, bonusar till kunder har fått väldigt hårda restriktioner och spelbolagen måste även betala skatt.

Spelare kan pausa sina spelkonto

Spelbolag som är verksamma online måste tydligt länka till spelpaus. Att pausa sitt eller sina spelkonton innebär att man under en viss tid inte kommer ha tillgång till spelkontot. Tidsbegränsningarna ligger på 1, 3, 6 och 12 månader. Under tiden en spelare pausat sina konto får spelbolag heller inte skicka ut direktreklam. Det är omöjligt att häva en spelpaus innan dess att tiden gått ut.

Insättningsgränser måste anges innan första insättning

När en person registrerar sig på ett online casino måste hen ange gränser för insättning. Gränserna gäller per dag, vecka och månad. Detta är för att göra det enklare för spelare att sätta upp en spelbudget och att hålla sig till sin budget.

Många spelbolag erbjuder fler verktyg

Även om det inte finns som en lag inom svensk spellicens, så erbjuder många online casino sina spelare andra typer av gränssättningar. De vanligaste är förlustgränser, där spelaren kan sätta ett maxbelopp på förluster dagligen, veckovis och månadsvis. Tidsgränser erbjuds också av många casino där man sätter en maxtid per dag. När tiden löpt ut blir man utloggad, och kan inte logga in igen förrän nästkommande dygn.

Bonusar är nästan ett minne blott

Innan år 2019 var svenska spelare vana vid att kunna ta del av en eller flera välkomsterbjudanden, men även kampanjer och bonusar som kunde vara flera stycken varje vecka. Numer är det förbjudet för spelbolag att erbjuda mer än en bonus per spelare. På sverigecasino.com hitta du mer information om casinon med svensk spellicens och bonusar.

Hur många spelare har aktiverat spelpaus?

Redan i februari månad 2019 hade nästan 20000 personer i Sverige pausat sina spelkonton. Idag är det närmare 50000 personer som aktiverat spelpaus. Så det finns ju definitivt en efterfrågan av någon form av verktyg som hjälper spelare att reglera sina spelvanor. Av dessa 50000 personer är 75% män och 25% kvinnor.

Spelpauser maj 2020 fördelat på tidsbegränsningar

* 68% har aktiverat spelpaus i 12+ månader

* 13% har aktiverat spelpaus i 6 månader

* 11% har aktiverat spelpaus i 3 månader

* 8% har aktiverat spelpaus i 1 månad

Det är alltså långt mer än hälften av alla som aktiverar spelpaus som väljer att pausa på obestämd tid. När man aktiverar spelpausen i 12 månader går den inte att häva förrän 12 månader passerat, men den hävs inte automatiskt efter dessa 12 månader. Den vanligaste åldern på personer som använder spelpaus är 30 års åldern. Den äldsta personen som aktiverat spelpaus är 91 år gammal.

Färre spelar på svenska spelsajter

Spelbolag har sedan början av 2019 märkt av en tydlig nedgång i antalet besökare på deras online casino. En del spelbolag menar på att det ändå är positivt och säger att hållbara spelvanor är något både spelbolagen och spelare vinner på i längden.

Många spelar på utländska spelsajter

Tyvärr har det skett en ökning av spelare som söker sig till spelbolag som inte har svensk spellicens. Anledningarna kan vara många, men troligtvis har det att göra med att på utländska sidor finns det mycket mer bonusar och kampanjer som lockar. För de som aktiverat spelpaus, men inte klarar av att fullfölja den, kanske också söker sig till utländska aktörer. Det går tyvärr inte att pausa sina konto hos spelbolag som inte har svensk licens.

Den nya spellagen – ett slag mot spelbranschens ekonomi

För spelbolagen har det skett en märkbar minskning i omsättning sedan införandet av den nya lagen. Under slutet av sommaren 2019 låg den totala avkastningen för spelsajter på den svenska marknaden på 2,35 miljarder kronor. Det är en minskning på 120 miljoner kronor jämfört med andra kvartalet under samma år. Om vi jämför med början av 2019 så är det en minskning på 70 miljoner kronor. Den totala omsättningen låg på 24,79 miljarder kronor vilket är en blygsam ökning från året innan.

Svenska spelbolag betalar skatt

För att spelbolag ska kunna vara verksamma i Sverige och ha svensk licens måste de även betala skatt på sin vinst. Svenska staten hade förväntat sig att dra in ungefär 600 miljoner i skattepengar under hela 2019. Det visade sig ganska snart vara en felaktig bedömning då spelbolagen hade betalat in 300 miljoner i skattepengar redan under de första kvartalet. Och då räknas inte ATG och Svenska Spel med.

Tillfälliga restriktioner på grund av Covid-19

Även om det skett en ökning i antalet spelare, och hur mycket tid och pengar som spenderats under den rådande pandemin så är det oklart om det har lett till fler spelproblem. Men oron finns där och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi kom upp med ett lagförslag för motverka eventuella spelproblem.

Maxtak för insättningar

Hans förslag gick igenom den 1 juni och tanken är att det bara ska gälla året ut. Maxbeloppet för insättningar ligger på 5000 kronor varje vecka, per spelsajt. Den nya lagen har fått väldigt mycket kritik och många menar på att det troligtvis kommer leda till att fler svenska spelare söker sig till utländska aktörer istället.

Maxtak för bonusar

Restriktionerna för bonusar är redan väldigt hårt hållna. Det är bara tillåtet med en bonus per spelare, och nu får inte bonusen vara värd mer än 100 kronor. Detta är också något som kan leda till att spelare förflyttar sig till spelbolag som inte är verksamma på den svenska spelmarknaden.

