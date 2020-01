Dyster profetia från Guggenheim

Världens investerare lägger för lite vikt vid faktumet att antalet bolagskonkurser ökade med 50 procent i fjol och att tillgång till en allt mer dysfunktionell företagskreditmarknad försämrades kraftigt för allt fler bolag. Det kommer bli den utlösande faktorn till nästa kollaps, skriver Scott Minerd.

”Vi kommer nå en brytpunkt när alla vaknar till den här verkligheten, en tidvattenvåg av konkurser och försvagade möjligheter för bolagen att finansiera sig”, skriver investeringschefen i ett öppet brev inför konferensen och framhåller där också att antalet osäkra fordringar ökade med 400 procent under fjolåret enligt statistik publicerad av JP Morgan.

Tajmingen för när krisen kommer vara ett faktum är dock svårbedömd, givet att centralbankernas agerande hindrar en nödvändig korrigering, men situationen liknar vad som blev upptakten till lågkonjunkturen 2001-2002, skriver han.

”Förr eller senare kommer marknaderna att behöva prisa in den ökade risken för företagsobligationsspreadar relativt amerikanska statsobligationer. Men den inprisningen hämmas nu av en störtflod av likviditet från centralbanker och internationella investerare som flyr bort från utländska räntemarknader”, skriver han.

Läget påminner om ett scenario som nationalekonomen Hyman Minsky förutspådde om att perioder av stabilitet ofrånkomligt föder instabilitet, menar Scott Minerd. Hyman Minsky menade att stabiliteten till slut leder till kallade en ”pyramidspelsmarknad” där den enda orsaken till att öka portföljrisk eller behålla en redan hög sådan är fruktan att missa uppgången: Ett fenomen som de senaste åren fått förkortningen ”fomo” (”fear of missing out”).

”Lågkonjunkturen har nu tryckts tillbaka till 2021 eller 2022 och i upptakten av recessionen 2001 började företagskreditmarknadens nednötning tydligt tre år dessförinnan /…/. Det låter således som att det just nu finns god möjlighet för utsvultna obligationsköpare och jag håller med. Tålmodig väntan kommer dock leda till ännu bättre möjligheter för disciplinerade investerare som inte låter sig avledas in i exotiska tillgångsslag eller lockas in i jakten på den nuvarande avkastningsnivån”, skriver Scott Minerd.