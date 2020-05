Dyraste börsen sedan IT-bubblan

Men trots att över 80.000 amerikaner har dött i covid-19 och mer än 33 miljoner personer har blivit arbetslösa, har börserna på Wall Street snabbt återhämtat sig från initiala chocker den här våren. Storbolagsindexet S&P 500 har rusat 31 procent sedan den 23 mars, börsfesten i spåren på coronan har lyft värderingarna till nästan otänkbara nivåer under rådande omständigheter.

De rekorddyra börserna har inte varit på de här höga nivåerna sedan it-bubblans dagar vid millennieskiftet, skriver CNN.

Stora utmaningar

En del experter varnar för att euforin i vår kan vara inledningen till en ordentlig krasch på börsen, inte minst med tanke på att utmaningarna fortfarande är mycket stora, dels i ekonomin, dels i hälsoläget.

Till och med investmentbanken Goldman Sachs, som är grundläggande ”bullish” när det gäller aktier på lång sikt, varnar nu sina kunder och föreslår att de förbereder sig på en mycket skakig börs under sommarmånaderna.

”Rasar 18 procent”

Banken förväntar sig att indexet S&P 500 rasar nedåt till 2.400 under de tre nästkommande månaderna, vilket skulle innebära ett fall på hela 18 procent. Skulle det vara riktigt ger det viss näring till den gamla devisen ”sell in May and go away”.

Risken framöver består av flera olika scenarier, enligt David Kostin, chefsaktiestrateg på Goldman Sachs. Nyligen listade han i ett kundbrev vad som väntar bakom hörnet.

Förutom den värsta risken av dem alla, själva viruset som nu också i hög takt sprider sig utanför New York, finns andra direkta hot mot marknaderna. David Kostin exemplifierade med spänningen mellan USA och Kina, och med de skyhöga värderingarna på börsen.

Kraftig rekyl uppåt

Men Goldman Sachs prognos för indexet S&P 500 för helåret 2020 pekar åt andra hållet. Från 2.400 efter sommarmånaderna tror banken att året slutar på 3.000, vilket skulle nås efter en kraftig rekyl uppåt under hösten.

I och med att ett antal delstater nu börjar öppna sina ekonomier igen, till exempel Texas och Georgia, finns det anledning till optimism, enligt investmentbanken, som också ”är entusiastisk över den federala regeringens direkta stöd till flygbolagen, och lånen till småbolagen. Dessutom, tror banken, att mer stödåtgärder är att vänta, och att det blir en veritabel bombmatta med stöd till de finansiella marknaderna.

Det har skapat en eufori i finansbranschen som fortsätter att frodas. Enligt CNN skrev Ed Yardeni, vd för Yardeni Research, till kunderna i förra veckan att ”It’s raining money! Hallelujah! It’s raining money!'” Och optimismen på börserna är fortsatt grundmurad, vilket S&P 500 tydligt visar, upp 4 procent från ett år sedan, trots att tappet är 9 procent sedan årsskiftet i år.