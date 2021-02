Dometic delar ut betydligt mer än väntat

Analytikerna i Infronts sammanställning av tolv analytikers estimat hade väntat sig 435 miljoner kr och en marginal på 10,2 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 4.213 miljoner kr med en organisk tillväxt på 15 procent.

Analytikerna hade väntat sig 4.274 miljoner kr respektive en organisk tillväxt om 15,6 procent.

Högre utdelning

En utdelning om 2,30 kr per aktie föreslås för helåret 2020. Här hade analytikerna räknat med 1,64.

Den marknadsåterhämtning som inleddes för Dometic under det tredje kvartalet fortsatte in i det fjärde kvartalet. En skattetvist belastade nettoresultatet. Det skriver vd Juan Vargues i kvartalsrapporten.

”Kundernas efterfrågan förblev hög och vi är glada över att kunna gå in i 2021 med en betydligt större orderstock än för ett år sedan”, skriver Dometic-chefen.

Samtidigt är det fortfarande en utmaning att få viktiga komponenter och tillräcklig fraktkapacitet för många branscher, uppger han.

”Betydligt förbättrad lönsamhet”

”Vi levererade ett starkt resultat under kvartalet med en organisk nettoomsättningstillväxt på 15 procent, betydligt förbättrad lönsamhet och ett stabilt kassaflöde. Alla regioner uppvisade en organisk nettoomsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet”, sammanfattar vd:n.

Nettoresultatet landade dock på -160 kr som en följd av en utländsk skattetvist som belastade resultatraden med skatteavsättning. Totalt uppgick skattekostnaden till 525 miljoner kr i fjärde kvartalet.

”Pekar åt rätt håll”

Efter några svåra år pekar det mesta åt rätt håll, även om pandemin fortsätter att stöka i bakgrunden. Så sammanfattar Dometics vd Juan Vargues läget efter det fjärde kvartalet i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

För två år sedan fick marknaden för fritidsfordon i Nordamerika punktering och inför det tredje kvartalet hade Dometic sju kvartal med negativ organisk tillväxt bakom sig.

Men kombinationen av minskade återförsäljarlager och ett ökat intresse för friluftsliv under pandemin vände den negativa trenden under det tredje kvartalet, och enligt Juan Vargues har utvecklingen accelererat under det fjärde, där bolagets organiska tillväxt landade på 15 procent.

”Vi har gått in i en positiv spiral”, konstaterar Juan Vargues som är optimistisk för det kommande året så långt siktdjupet medger.

”Sedan vet vi inte vad som händer längre fram. Det finns både politiska faktorer och covid som kan spöka. Men nu har vi vaccinet och jag tro att det värsta är över”.

”Ljust på efterfrågesidan”

Men de negativa effekterna av covid finns fortfarande där till viss del.

Precis som fler andra bolag rapporterat så påverkar efterdyningarna av leverantörernas neddragningar under våren när pandemin slog till leveranskedjorna, och det tar tid att bygga upp kapacitet igen.

”Vi ser en förbättring vad gäller komponenter, även om det fortfarande är segt, samma sak vad gäller frakt från Asien till Nordamerika och Europa. Frakterna kommer fortsatt att vara dyrare än vad de var för ett år sedan. Det kommer att vara svårt att få tag på transporter och det triggar priserna”, konstaterar Juan Vargues.

Men på efterfrågesidan ser det alltså ljust ut. Enligt en prognos från branschorganisationen Recreation Vehicle Industry Association (RVIA) väntas marknaden för fritidsfordon i Nordamerika växa med närmare 20 procent det kommande året, och Juan Vargues ser en positiv trend även i Europa.

”Den är på väg uppåt också. I Nordamerika går återhämtningen mer i en V-form, medan Europa är mer långsamma ner såväl som upp, men vi ser samma trender med nya kundgrupper som kommer in”, säger han.

Breddning till nya segment

Beträffande potentiella uppsidor under 2021, bortsett från den positiva marknadstrenden, lyfter Juan Vargues fram bolagets nya produkter och breddning till nya segment.

”I de traditionella industrierna där vi verkar ser det positivt ut, men vi befinner oss i en transformationsfas där vi går in i nya segment. När man börjar från scratch tar det en stund, men vi får väldigt positiva signaler från marknaden. Det skulle kunna överraska positivt”, säger han.

Bolaget har som målsättning att 25 procent av försäljningen ska komma från nya produkter. Under 2020 steg den andelen från 16 procent till 22 procent, och vd:n är övertygad om att målet kommer att uppnås under 2021.

Marknaden hade under morgonen svårt att bestämma sig för hur rapporten skulle tolkas, och aktien svängde mellan uppgång och nedgång. Vid 10.40-tiden var aktien ned en halv procent.