DNB: Scandic kan komma ut starkare efter krisen

Banken upprepar sin köprekommendation om än med sänkt riktkurs till 62 kronor (120)

Restriktionerna av resor till följd av coronaviruset har kapat beläggningen för Scandic till 10-15 procent på kort tid, och beläggningen väntas vara fortsatt på låga nivåer under det andra kvartalet, för att gradvis återvända under det tredje kvartalet, enligt DNB.

Trots initiativ för att kraftigt reducera kostnaderna innebär ovan scenario att ett refinansieringsbehov troligen kommer att uppstå mot slutet av det innevarande året. Hur finansieringen ska lösas är för tidigt att säga.

”(…) men efter den senaste tidens stora förändringar i ägande ser vi en stark ägarstruktur utvecklas i Scandic ledd av familjen Olsson som nu kontrollerar 25 procent, vilken potentiellt kan säkra behovet av resurser”, skriver DNB.

Det var i förra veckan som det blev känt att redarfamiljen Olsson stärkt greppet om Scandic, dels via Stensessan som ökade innehavet till närmare 20 procent av kapitalet och drygt 17 procent av rösterna, dels via Formica Capital, som gick in med en andel av 5,3 procent av kapital och röster. Formica Capital är grundat av Madeleine Olsson Eriksson, dotter till Stenas grundare Sten A Olsson.

Scandic Hotels aktie steg över 10 procent på onsdagsförmiddagen, efter en uppgång på över 18 procent på tisdagen. Den senaste månaden har aktien inklusive de senaste två dagarnas uppgångar rasat omkring 65 procent.