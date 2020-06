DNB: Positiva signaler från telekomjättarna

I marknadsbrevet hänvisar DNB Markets till Ericssons 5G-uppdateringar med chefer för bolagets två största affärsområden, Networks och Digital Services.

Ericssons affärsområde Networks märker i verksamheten egentligen inte av någon större påverkan av covid-19 under det andra kvartalet, och för affärsområdet Digital Services har Ericsson sett en ”somewhat negative” covid-19-effekt under andra kvartalet liknande den som var under det första kvartalet, vilket DNB Markets generellt sett bedömer som positivt.

Att Ericsson inte justerar för nedskrivningen i Kina i sin helårsguidning, men samtidigt upprepar guidningen, tolkar DNB Markets som en indikation på att bolagets ”underliggande affärstrend är solid”.

Vad gäller Nokia hänvisar DNB Markets till en dragning från finanschefen Kristian Pullola från tisdagskvällen som följde på liknande evenemang med Nokias vd Rajeev Suri förra veckan.

Bland annat gör Nokia snabba framsteg vad gäller problemen med sina 5G-chip och ligger sannolikt ”före plan” i detta arbete.

DNB Markets hänvisar också till att Nokias finanschef Kristian Pullola nu bedömer att behovet har minskat för omstruktureringskostnader i framtida organisationsförändringar.

DNB Markets står fast vid sina köprekommendationer för Ericsson och Nokia med riktkurser på 102 kronor respektive 4:90 euro, motsvarande drygt 51 kronor.

Vid 11.30-tiden på onsdagen hade Ericsson stigit 1,9 procent till 86:94 kronor och Nokia hade gått upp 0,8 procent till 40:95 kronor på Stockholmsbörsen.