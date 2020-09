DNB Markets: Sektorskifte på börsen

Börsen har varit relativt ”stillastående” under några veckor, men sektorskiftet syns tydligt, enligt DNB Markets.

Slutsatsen i veckans brev är att marknaden nu ”känner sig bekväm” med att ekonomin i Sverige befinner sig i en bred återhämtningsfas på grund av Riksbankens och regeringens olika stimulanser.

Den grundläggande förtroendeskapande händelsen just nu är att coronavirusets spridning i Sverige är i avtagande. I takt med att fokus delvis flyttats från pandemin och dess olika aspekter, har storbolagsindexet OMXS30 stärkts till rekordnivån runt 1830 vid lunchtid på torsdagen.

Verkstad och fastigheter

De cykliska sektorer som har vunnit terräng är framför allt verkstad och fastigheter. Det har skett på bekostnad av tillväxtbolagen och defensiva sektorer som läkemedel, skriver Ulf Andersson, chef DNB Markets Sverige och Thomas Jellvik, makroekonom, i veckorbrevet.

Samtidigt tror de på ett successivt stigande oljepris, samt att det låga priset under sommaren varit temporärt. Just nu kostar brentoljan under 40 dollar fatet, vilket är 5 dollar under augustipriset.

”Detta är dock ett tillfälligt fenomen och priset väntas åter stiga under hösten. Med ett pris på 40 USD per fat kommer också den globala produktionskapaciteten successivt att falla samtidigt som efterfrågan väntas stiga i takt med en realekonomisk återhämtning”, skriver Andersson och Jellvik.

Kreditmarknaden på gång

DNB:s prognos är att priset på ett fat brentolja på medellång sikt – fjärde kvartalet nästa år – blir 60 dollar.

Även kreditmarknaden har på allvar kommit igång, noterar DNB Markets.

”Den svenska företagsobligationsmarknaden uppvisar efter sommaren en god stabilitet och förbättrad funktionalitet. Givet den förhöjda risknivån som fortfarande finns i ekonomin och därmed i det finansiella systemet jämfört med innan krisen ser vi dock inte att en ytterligare press nedåt på kreditspreadar är motiverad”, skriver Ulf Andersson och Thomas Jellvik.