DNB: HMS Networks för högt värderad

HMS Networks stängde på 277 kronor på torsdagen.

DNB Market tycker att HMS Networks värdering har frikopplats från bolagets resultat. Aktien har stigit över 120 procent under de senaste två åren, och omkring 105 procent av uppgången har drivits av ökade multiplar, enligt banken.

”Vi gillar det långsiktiga ‘investerings-caset’ då HMS Networks är positionerat för att bli världens ledande industriella ICT-bolag, men kämpar med att rättfärdiga dess värdering”, skriver DNB.

DNB räknar med att HMS vinst per aktie visar en genomsnittlig tillväxt per år på 17 procent under perioden 2020-2023.

”Aktien handlas emellertid till ett ev/ebit för 2022 på 36 gånger, klart över sitt historiska snitt och vi räknar med ett ev/ebit för 2025 på 21 gånger baserat på att bolaget når sitt ambitiösa mål om en genomsnittlig tillväxt på 17 procent (inklusive M&A)”, skriver banken.

Graf över HMS utveckling de senaste två åren:

Källa: Infront