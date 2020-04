DNB: Därför är det säljläge i Vitrolife

DNB bedömer att det andra kvartalet kommer att bli en enorm utmaning för Vitrolife med tanke på att covid-19 pandemin har fortsatt påverkan globalt. Första indikationerna från tidigt i april indikerar en försäljningsnedgång på 60 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Detta trots att vissa av länderna som drabbades tidigt av coronaviruset har börjat öppna upp, noteras det i analysen.

Vitrolife uppgav i kvartalsrapporten att bolaget ser att den negativa försäljningstrenden från slutet av det första kvartalet har accelererat in i april, som en konsekvens av pandemin med covid-19. Försäljningen under de första veckorna i april uppgick till cirka en tredjedel av motsvarande period under föregående år, meddelades det.