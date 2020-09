DNB: 10-procentiga utdelningar från bankerna nästa år

”Bankerna förväntas ställa in utdelningarna för 2019 och i stället distribuera delar av dessa som extraordinära utdelningar tidigt under 2021. Tillsammans med återupptagen ordinarie utdelning för 2020 räknar vi med en total utskiftning på mellan 7 och 13 procent av marknadsvärdet under det första halvåret 2021”, skriver DNB.

Till följd av bland annat lägre förväntan på kreditförluster under 2021 höjer DNB sina estimat och riktkurser för storbankerna. Kurspotentialen mot riktkurserna är omkring 30 procent och investerare kan förvänta sig en totalavkastning på över 10 procent årligen efter att de ordinarie utdelningarna återupptas, bedömer DNB.

Ny riktkurs för Nordea är 90 kr (84), för Swedbank 194 kr (174), SHB 103 kr (99) och för SEB, som ses som toppvalet, 119 kr (110).