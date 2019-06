Danske räknar med vapenvila i handelskriget

Det skriver Danske Bank i ett marknadsbrev, där banken pekar på ett telefonsamtal mellan de två presidenterna i förra veckan och positiva uttalanden därpå, som anledning till ovanstående syn.

Om eftergifter från båda sidor uteblir och handelsförhandlingar inte återupptas väntar däremot nya amerikanska tullar på kinesiska varor, och Kina kan då tänkas svara med att stoppa exporten av sällsynta jordartsmetaller till USA, enligt Danske Bank. I detta mer negativa och eskalerande scenario väntar sig banken att aktiemarknader sätts under ny press.

”Oavsett hur G20-mötet slutar så förväntar vi oss ett handelsavtal senare under året. Pressen kommer att öka på båda sidor i takt med att sentimentet försvagas och tillväxten bromsar in. De preliminära inköpschefsindex som släpptes på midsommarafton förstärkte bilden av att tillväxten i USA har saktat in betänkligt, och att tillväxten nu är ringa 1 procent i årstakt”, skriver Danske Bank.