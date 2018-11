Danske: Betydande uppsida för Kambi i USA

Det framgår av en analys där rekommendationen köp upprepas men där riktkursen höjs till 290 kronor från 238, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om på fredagsmorgonen.

”Läget i de 13 delstater som vi har tittat närmare på och som vi förväntar oss kommer att tillåta betting under 2018-2022 kan visa sig riktigt lönsamt för Kambi. Vi räknar med att intäkterna kommer att växa med i snitt 37 procent per år mellan perioden 2018-2022 och med en genomsnittlig ebit-tillväxt om 64 procent under samma period”, skriver Danske Markets som tror att Kambi kan erövra runt 9 procent av en USA-marknad som bedöms vara värd 9 miljarder dollar till att börja med samt att det finns ytterligare en betydande uppsida.

Investmentbanken lyfter dock ett varningens finger för att legalisering av sportbetting kan möta politiskt samt religiöst motstånd i USA då betting riskerar att uppfattas som socialt stigmatiserande.

Kambi indikerade för Nyhetsbyrån Direkt, i samband med förra månadens rapport, att USA utgjorde runt 5 procent av bolagets intäkter i det tredje kvartalet.

”Vi har inte gett någon siffra men det är nog ingen dålig uppskattning, men som sagt vi är i början av USA. Vi är närvarande i en av 50 delstater just nu”, kommenterade vd Kristian Nylén USA-andelen.

I mitten av maj meddelade den högsta domstolen i USA att sportsbetting kan legaliseras i delstaten New Jersey. Beslutet lämnar alltså även fältet öppet för andra amerikanska delstater att ge grönt ljus åt sportbetting.

