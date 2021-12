Dags för årets ”floskelgala”

Med vår årliga ”floskelgala” vill vi på ett lättsamt sätt exemplifiera vilket språkbruk som används inom näringslivet. Inte minst inom finansbranschen kan språket bli minst sagt udda. Men även andra branscher har sin speciella jargong.

Här är årets utvalda citat:

1) Tobbe Lundell, presschef på SJ

”Den situation som har uppstått och som vi hamnat i kräver en annan kompetens på olika nivåer. Vi har gjort resursomfördelningsarbete på flera alla möjliga nivåer i bolaget. (…) Vi behöver ny kraft och lite mer daglig styrning av problemlösningskaraktär, så vi har gjort en kompetensomfördelning på flera nivåer.”

Kommentar: Resursomfördelningsarbete och kompetensomfördelning är diplomatiska ord och företagssvenska i den högre skolan. Bakgrunden är att SJ:s chef för trafik och service fick gå efter att det nya schemasystemet inte fungerat utan lett till inställda tåg.

2) Martin Cedergren, Global Creative Director på Lindex

”Vårt reason to talk i det här avseendet är att Lindex higher purpose är att Empower and inspire women everywhere och det jobbar vi med många olika sätt. Därför ville vi uppmärksamma att Sverige fick sin första kvinnliga statsminister.”

Kommentar: Lindex ägs av finska börsnoterade bolaget Stockmann, vars creative director Martin Cedergren onekligen är kreativ i sin svengelska. Detta när han för tidningen Resumé förklarar bolagets annonser, som uppmärksammade att Sverige fått en kvinnlig statsminister.

3) Magnus Moberg, styrelseordförande ICA-handlarnas förbund

”Vi behöver anpassa oss för att skapa optimala förutsättningar för verksamheten i ICA Gruppen och därmed för hela ICA-systemet, det har vi alltid gjort under vår 105-åriga historia. Nu behöver vi fokusera på tillväxtorienterade långsiktiga investeringar, vilka lämpar sig bäst utanför börsen, och vi är glada över att vi har AMF med på resan.”

Kommentar: Som om inte ”tillväxtorienterade långsiktiga investeringar” skulle kunna löna sig på börsen. Det finns många tillväxtbolag med klen lönsamhet som ändå har stigande kurstrend då alla vet att deras satsningar kan löna sig i framtiden. Att köpa ut hela ICA Gruppen handlar istället om att vilja få hela vinsten för sig själv.

4) Dennis Ahlsén, grundare och styrelseordförande i onoterade Rocker

”Noteringen dras tillbaka eftersom styrelsen beslutat att en privat och säkrad runda är det bästa för bolaget i nuläget. Det ger oss förutsättningar för fullt fokus på fortsatt tillväxt.”

Kommentar: I sista stund ångrar sig Rocker trots övertecknat erbjudande. Detta efter att de tidigare gått till börsen med motiveringen ”Styrelsen och bolagets verkställande ledning, tillsammans med huvudsakliga ägarna (definierat enligt nedan), tror att listningen av bolagets aktier är en logisk och ett viktigt steg i Rockers utveckling.” Något måste ha hänt när de inte längre tror att tillväxtbolag kan lyckas trots att de är börsnoterade.

5) Adam Wyden, som via bolaget ADW Capital är storägare i CDON

”Men jag vet inte varför den handlas på de här nivåerna. Folk är väl dumma. (…) De tekniska problemen och sådant, det är bara bullshit. Det går att fixa inom tre till sex månader. Alla tittar på aktien, och tror att sådana saker är fatalt. Men finns inga institutionella investerare här, utan det handlar om folk på twitter, och på aktiesidor, och det är så mycket bullshit. Det är små svenska myror.”

Kommentar: CDON:s storägare avslöjar i Breakit att han tycker aktien handlas på för låga nivåer och ger svenska småsparare skulden.

6) Olof Svensson, Head of Shareholder Relations, och Nina Nornholm, Head of Communications på EQT

“Sett utifrån på de långsiktiga tillväxtutsikterna för privata marknader och hur EQT gör affärer med syfte, begåvade människor och positiv påverkan i kärnan av allt vi gör, finns det gott om möjligheter för oss att fortsätta växa som företag. Vår framgång ligger i den nära, långsiktiga anpassningen till EQT:s kunder och vårt obevekliga fokus på prestation. Den justerade inlåsningsstrukturen främjar exakt dessa aspekter och gynnar alla våra olika intressenter, kunder, aktieägare, anställda och portföljbolag.”

Kommentar: EQT genomförde i september 2021 en ”proaktiv revision” av inlåsningsperioden (lock up) från börsintroduktionen. Därmed kunde partners i firman sälja aktier för 25 miljarder kr.

7) Johan Bjerhage, styrelseordförande i Qlosr

”För varje befintlig B-aktie erhålls en (1) uniträtt. Sextio (60) uniträtter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad unit. Varje (1) unit består av tio (10) B-aktier.”

Kommentar: Normalt brukar en unit innehåll både aktier och optioner, men enligt ovan citat från prospektet är det enbart aktier. Varför inte gå direkt via teckningsrätter och aktier?

8) Martin Lindqvist, vd för SSAB

”Än så länge har vi inte räknat på det.”

Kommentar: Det stora Hybrit-projektet syftar till att ersätta kokskol, som traditionellt behövs för järnmalmsbaserad ståltillverkning, med fossilfri el och vätgas. ”På frågan om vilket pris som behöver tas för stålet för att affären ska nå break-even, då det kommer krävas stora investeringar, svarar Martin Lindqvist att man än så länge inte räknat på det.” Onekligen en offensiv satsning om man inte ens räknat på när det kan bli lönsamt.

9) Alex Gorsky, ordförande och vd på Johnson & Johnson

”Pharmaceutical worldwide operational sales, excluding the net impact of acquisitions and divestitures, grew 8.4%* driven by STELARA (ustekinumab), a biologic for the treatment of a number of immune-mediated inflammatory diseases, DARZALEX (daratumumab), for the treatment of multiple myeloma, IMBRUVICA (ibrutinib), an oral, oncedaily therapy approved for use in treating certain B-cell malignancies, a type of blood or lymph node cancer, ERLEADA (apalutamide), a next-generation androgen receptor inhibitor for the treatment of patients with prostate cancer, TREMFYA (guselkumab), a biologic for the treatment of adults living with moderate to severe plaque psoriasis, and for adults with active psoriatic arthritis, INVEGA SUSTENNA/XEPLION/INVEGA TRINZA/TREVICTA (paliperidone palmitate), long-acting, injectable atypical antipsychotics for the treatment of schizophrenia in adults, OPSUMIT (macitentan), an oral endothelin receptor antagonist indicated for the treatment of pulmonary arterial hypertension to delay disease progression and UPTRAVI (selexipag), an oral prostacyclin receptor agonist used to treat pulmonary arterial hypertension and reduce hospitalization.”

Kommentar: JNJ förklarar i bokslutet för 2020 utvecklingen för läkemedelsdivisionen genom att inleda med en mening på 150 ord.