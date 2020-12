Dags för årets floskelgala

1) Johan Lindh, Vice President, Group Communications and Investor Relations på Ahlstrom-Munksjö Oyj om uppköpserbjudandet av bolaget:

”Såsom offentliggjordes den 24 september 2020, bildar Spa (BC) Lux Holdco S.à r.l. (”Bain Luxco”) (ett bolag som ägs och kontrolleras av fonder som förvaltas eller rådges av Bain Capital Private Equity (Europe), LLP, och/eller dess närstående (tillsammans ”Bain Capital” och sådana fonder benämns ”Bain Capital-fonder”)), Ahlstrom Invest B.V. (”Ahlstrom Capital”, ett indirekt helägt dotterbolag till Ahlström Capital Oy), Viknum AB (”Viknum”) och Belgrano Inversiones Oy (”Belgrano Inversiones”) ett konsortium (“Konsortiet”) i syfte att lämna ett frivilligt rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga utgivna och utestående aktier i Ahlstrom-Munksjö Oyj (”Bolaget” eller ”Ahlstrom-Munksjö”), som inte innehas av Ahlstrom-Munksjö eller något av dess dotterbolag (”Aktierna” eller enskilt en ”Aktie”) (”Uppköpserbjudandet”), vilket lämnas av Spa Holdings 3 Oy (”Budgivaren”), ett privat aktiebolag bildat och existerande i enlighet med finsk rätt.”

2) Lars Höglund, chef Investor Relations på Handelsbanken om att man stänger nästan hälften av kontoren:

”Handelsbanken kraftsamlar på kontoren, ökar den digitala utvecklingstakten och sänker kostnaderna”

3) Dataanalysfirman Palantir om bolagets finansiella status inför noteringen i New York:

”We have incurred losses each year since our inception, we expect our operating expenses to increase, and we may not become profitable in the future.”

4) Alex Schneiter, koncernchef och vd bolaget som bytt namn från Lundin Petroleum till Lundin Energy.

”Det gläder mig även att styrelsen föreslår att bolaget byter namn till Lundin Energy. Det representerar vår ambition att bli klimatneutrala, vår position som ett ledande bolag för att producera olja och gas i framtiden och tydliggör vår roll i en energimix i förändring.”

5) Andréas Elgaard, vd och koncernchef för krisande Itab Shop Concept:

”Personligen är jag övertygad om att ITAB kommer gå stärkta ur denna kris och att vi kommer leverera goda resultat för våra kunder, aktieägare och medarbetare och ta en ännu tydligare position som marknadsledare.”

5) Jyrki Eklund, VD på Aino Health, presenterar bolaget:

”Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. ”

Vilken är din favorit? Rösta här nedanför. Den enväldige juryn i form av Marcus Hernhag avslöjar vinnarna och motiveringarna på onsdag.