Dags för årets floskelgala

1) Henrik Norström, vd på Brighter, om bolagets ”förmånsemission”:

”Erbjudandet är inte en traditionell företrädesemission utan emissionen är den första av sitt slag och specifikt skapad för att premiera Bolagets hela aktieägarkollektiv.”

2) Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding, om bolagets emissionsförslag som i slutändan inte ens blev av:

”Utbyteserbjudandena genomförs som ett led i Bolagets fortsatta arbete med att skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur i syfte att möjliggöra framtida vinstgenerering och värdeutveckling.”

3) Lauri Ratia, styrelseordförande för finska Stockmann som förvisso ser stor potential i Lindex men ändå vill sälja av innehavet.

”Styrelsen ser stor potential i Lindex framtida utveckling och har därför beslutat att undersöka strategiska alternativ för bolagets ägarförhållande.”

4) Claire Holland, Vice President – Communications på kanadensiska Brookfield Renewable Partners. Vad det handlar om kan man onekligen fundera på.

”Brookfield Renewable Partners L.P. (TSX: BEP.UN; NYSE: BEP) (“Brookfield Renewable”) today announced that it has agreed to issue 6,000,000 Cumulative Minimum Rate Reset Class A Preferred Limited Partnership Units, Series 15 (the “Series 15 Preferred Units”) on a bought deal basis to a syndicate of underwriters led by CIBC Capital Markets, BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Scotiabank and TD Securities Inc. for distribution to the public.”

Vilken är din favorit? Var med och rösta. Vinnaren presenteras torsdagen den 2:a januari.