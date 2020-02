Coronaepidemin får Finnair att vinstvarna

Det framgår av ett pressmeddelande.

”På grund av lägre efterfrågan på flygresor orsakat av coronavirussituationen förväntas Finnairs jämförbara operativa resultat under första kvartalet 2020 bli lägre än under första kvartalet 2019”, skriver bolaget.

Även intäkterna för det andra kvartalet 2020 väntas påverkas negativt av virussituationen.

”Baserat på nuvarande efterfrågebedömning kommer Finnairs jämförbara operativa resultat att bli betydligt lägre under andra kvartalet 2020 än under motsvarande period 2019. Därmed förväntar sig Finnair att det jämförbara operativa resultatet för helåret 2020 kommer att bli betydligt lägre än under förra året”, skriver det finländska flygbolaget.

Finnair drar samtidigt tillbaka sin kapacitetsguidning om cirka 4 procents tillväxt 2020, samt kommer att anpassa sin flygkapacitet under de kommande månaderna för att anpassa sig till flygefterfrågan. Detta kommer att leda till en minskning av Finnairs flygrelaterade kostnader, såsom flygbränsle, flygplatsavgifter och andra avgifter, uppger bolaget.

Finnair undersöker även andra sätt att minska kostnaderna för att begränsa den negativa finansiella effekten.

”Finnair kommer att utvärdera hur kostnaderna kan anpassas med 40-50 miljoner euro, genom åtgärder relaterade till personal, försäljning och marknadsaktiviteter, utvecklingsinitiativ och andra projekt”, skriver bolaget.

Om personalåtgärder vidtas kan det innefatta exempelvis tillfälliga uppsägningar eller liknande åtgärder, samt ändrade rekryteringsprocesser.

”Medan spridningen av coronaviruset har haft en begränsad påverkan på vår verksamhet hittills ser vi nu en negativ efterfrågeeffekt. Det är svårt att förutse hur situationen kommer att utvecklas under de kommande månaderna. Samtidigt tror vi starkt på vår strategi med fokus på Asien samt hållbar, lönsam tillväxt. Vi är beslutsamma om att fortsätta på denna långsiktiga bana trots dessa tillfälliga anpassningar”, uppger Finnairs vd Topi Manner.

Bolagets långsiktiga finansiella mål för strategiperioden 2020-2015 lämnas oförändrade, uppges det.

Finnairs aktie faller drygt 4 procent på Helsingforsbörsen på fredagen.