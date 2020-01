Collector reserverar 800 miljoner extra för kreditförluster

Aktie Collector har beslutat att göra en extra kreditförlustreservering om 800 miljoner kronor i samband med bokslutet för det fjärde kvartalet 2019. Därmed väntas banken gå med en rejäl förlust under kvartalet och man ska nu ta in 1 miljard i en emission. På börsen backade aktien i närheten av 25 procent under första halvtimmen på tisdagen.