Citi: Ta lärdom av Swedbankskandalen och köp inte i dippen

”Är det något som blev tydligt under 2018 så var det att inte springa in och köpa dippar”, säger Ronit Ghose, med hänvisning till Danske Banks stadiga börsresa nedåt under 2018.

Totalt föll kursen nära 50 procent i fjol, och ytterligare några procent under inledningen av 2019.

Marknadens svar på förra veckans uppgifter om att 40 miljarder kronor i tvättade ryska pengar har kunnat härledas från Danske Bank till konton i Swedbank togs emot med en isande kalldusch för Swedbanks aktieägare. Under onsdagen och torsdagen föll kursen med över 20 procent.

Citigroups rekommendation för Swedbank-aktien är neutral.

”Nyhetsflödet i skandalen har tenderat att likna hur man skalar av en lök – lager, efter lager, efter lager”, säger analytikern.