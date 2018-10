Chocken från NCC visar risken med aktier i byggbolagen

När NCC:s nye vd Tomas Carlsson tillträdde i våras kom han från teknikkonsulten Sweco som varit en succé på börsen under senare år. Nu klev han in i ett getingbo där det nya bolaget direkt fick presentera en sämre halvårsrapport än väntat i juli – och han meddelade då att det skulle ske en ordentlig översyn av bolagets engagemang och vilket skulle presenteras vid höstens kapitalmarknadsdag i dag.

Med erfarenhet av att nya vd:ar ofta vill rensa bordet från gamla surdegar plus Tomas Carlssons goda rykte har aktiemarknaden den senaste tiden tagit höjd för att det skulle komma dåliga nyheter fram emot kapitalmarknadsdagen.

Norska DnB höjde dock rekommendationen till köp i slutet på september då de menade att aktiemarknaden redan prisat in nedskrivningar på 400 miljoner – samtidigt höjde de riktkursen till 183 kr.

En analysfirma som ABG var dock betydligt mer försiktig och ansåg att det inte var frågan om det skulle bli nedskrivningar utan om hur stora de skulle kunna bli. Rekommendationen sänktes till behåll och riktkursen var 160 kr.

På måndagskvällen publicerade dock NCC de siffror som skulle presenteras i dag på morgonen och då visade det sig att nedskrivningarna blev hela 1 565 miljoner – en chock för börsen. Det handlar om projekt och utvecklingsfastigheter över hela Norden som inte har de värden som bolaget tidigare räknat med och aktien föll till en början med över 13 procent på förmiddagen.

Detta är tyvärr ett återkommande problem för just byggbolagen – de tar på sig komplicerade och långa projekt, lägger sig lågt för att vinna upphandlingar och under genomförandet blir det dyrare än beräknat. Och det är verkligen inte bara NCC som utmärker sig – även Skanska har under många år varit ett problembarn med liknande svårigheter att få rätt lönsamhet på byggverksamheten.

Detta är en viktig faktor för alla placerare att ta hänsyn till när de funderar på köp i byggsektorn. Riskerna för negativa överraskningar är betydande och NCC-aktien är nu ned nästan 30 procent de senaste tolv månaderna medan index är marginellt på minus. Dessutom kommer bolaget att ha kvar 200 miljoner kr i nedskrivningar som löpande tas fram till slutet av nästa år.

Som plåster på såren har Tomas Carlsson på dagens kapitalmarknadsdag sagt att bolaget mycket väl kan tänkas ge samma utdelning för 2018 som för förra året för bolaget har en stark finansiell situation. NCC behåller också samma utdelningspolicy som tidigare och har kvar samma finansiella mål.