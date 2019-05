Cherry störst reklamköpare bland spelbolagen

Under årets första kvartal ökade de tio största spelbolagen sina samlade reklaminvesteringar med nästan 40 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol, enligt en sammanställning av Sifo som refereras av Dagens Media.

Mest köpte Cherry, som under kvartalet lade 317 miljoner kr på spelreklam – en ökning med drygt 5 procent. Tvåa bland reklamköparna var Kindred med 313 miljoner kr (plus 38,5 procent) och trea Svenska Spel med 217 miljoner kr (plus 134 procent).

Fyra och femma bland reklamköparna var Global Gaming, som investerade 101 miljoner kr, och ATG, som lade 93 miljoner kr på reklam.

Den 24 april meddelade civilminister Ardalan Shekarabi att regeringen har gett i uppdrag till Spelmarknadsutredningen att ta fram åtgärder för att begränsa spelreklamens omfattning och innehåll.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2020.