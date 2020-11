Chefsstrategen spår rotation tillbaka till FANG

Tack vara den extraordinära rushen under november kommer börsen sannolikt att klara sig bra under december och fram till årsskiftet. Men vinstökningarna under november kan försvåra för det förväntade jul-rallyt på börserna.

Novembers extraordinära händelser eldade på börserna mer än förväntat och vaccinnyheterna under månaden har startat en större sektorrotation till cykliska aktier. Hittills har till exempel S&P 500 gått upp mer än 11 procent bara under november.

”Stjäl från tomten”

Det är i sig mycket ovanligt konstaterar Sam Stovall, chefsstrateg på CFRA. Han påpekar för CNBC att det bara är tredje gången sedan andra världskriget som november har varit så stark som börsmånad.

– En stark november tenderar att stjäla från jultomten, säger han.

Risken är alltså att det blir en liten sättning på börsen i december i stället för ett julrally. Katie Stockton på Fairleads säger att läget bäddar för en rotation tillbaka till tech-aktier. FANG-aktierna som grupp är översålda just nu, menar hon.

– Techaktierna skulle kunna bidra till en ny uppgång före nästa sättning, och det vore fel att vänta på en ny nedgång då den kan komma från ännu högre höjder, säger Katie Stockton, som tror att techsektorn kommer att vara en starkt bidragande faktor till att de stora indexen ökar ytterligare före nästa nedgång.

”FANG håller takten”

Hon baserar slutsatsen bland annat på att det nu finns många fler aktier som ökar jämfört med dem som minskar, och det betraktar hon som en risk som föregår en sättning på börsen som inträffar från två till sex veckor från nu.

Stockton påpekar också att Fang-aktierna, inklusive Apple och Microsoft, visar vissa tecken på att vara översålda. Även dessa aktier avancerade uppåt under onsdagen inför den amerikanska börsvilan på Thanksgiving. Amazon ökade 2 procent på onsdagen, medan Apple gick upp 0,8 procent.

Sam Stovall säger att han tror att FANG-aktierna på kort sikt kommer att hålla samma takt i utvecklingen som marknaden i övrigt, trots att de hittills under månaden inte klarat av det. Några av FANG-aktierna och andra stora techbolag tappade momentum under november. Apple har ”bara” ökat 6,5 procent, medan Amazon tog sig upp 4,7 procent.