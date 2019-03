Chefsstrategen: För tidigt blåsa faran över på börsen

I Nordeas marknadssyn för mars konstateras att globala aktier adderade ytterligare runt 6 procentenheter under februari, en stark uppföljning av omsvängningen på marknaden i början av året. Samtidigt var takten i de mer riskfyllda räntesegmenten, som high yield och tillväxtmarknadsobligationer, mer dämpad men ändå klart positiv.

– Girigheten sitter för tillfället i förarsätet men den stora frågan är naturligtvis om rallyt är hållbart efter den stora rörelsen hittills i år. Det är lätt att bli bländad av tjurrusningen och hoppa på tåget, vi rekommenderar dock att vila på hanen då marknaden har ett antal frågor att besvara kommande kvartal, säger Nordeas chefsstrateg Michael Livijn.

Livihn konstaterar att saker och ting på den ekonomiska fronten sällan ändras markant från månad till månad. Data som kommer in visar inte heller någon tendens till en omedelbar vändning. Sammantaget är momentet i den globala ekonomin dock ganska svagt även om nivåerna fortsatt är hyggliga.

– Skulle försämringen fortsätta är det möjligt att marknaden omvärderar det ganska bekymmerslösa sätt man hittills har reagerat på data som ligger under förväntningarna, varnar Livijn.

Efter Feds mjukare ton i december i fjol har marknaden kokat. Men Nordea undrar hur länge denna drivkraft kan underbygga utvecklingen. Givet rallyt borde nu en hel del av de förväntade lättnaderna från Fed ligga i priserna, skriver Nordea.

– Vår huvudoro på kort sikt är inte om marknaden prisar in en sänkning från Fed i år (eller en höjning, beroende på humör) utan snarare de kvarvarande effekter av vad som faktiskt hände under fjärde kvartalet 2018. Vi är inte i nuläget beredda att bortse från möjligheten att åtstramningen av balansräkningen under 2018 kan visa sig i fortsatt svag ekonomisk data kommande kvartal, säger Michael Livijn.

När det gäller bolagsvinsterna är inte heller dessa speciellt uppmuntrande och vinstestimaten fortsätter att justeras ner.

– Om denna takt fortsätter går det inte att utesluta en vinstrecession framöver. I nuvarande miljö är vi inte säkra på att marknaden fullt ut uppskattar denna risk. Som drivkraft för aktiemarknaden blir därmed vinsterna lika viktiga som ekonomin kommande kvartal, menar Michael Livijn.

Sammantaget krävs alltså mer klarhet både när det gäller makrofaktorer och vinstutsikter innan man blåser faran över.

– Det är förstås lockande att köpa rallyt, men vi måste ta i beaktande att det varit både snabbt och kraftfullt. Med stora delar av förlusterna under fjärde kvartalet 2018 återtagna indikerar prissättningen att det finns mindre att oroa sig för än vad som möjligen är fallet. Medan vi inte ser en recession i antågande är den troliga utvecklingen på kort sikt att marknaden kommer att smälta rallyt och därför röra sig sidledes i det korta perspektivet, säger Michael Livijn som dock inte skulle bli förvånad om det kom en nedåtrekyl.