Chefsinvesteraren: Eurforin på dot-com-nivå av vaccinoptimismen

Känsloläget har inte varit så här positivt sedan strax innan börsbubblan sprack i it-kraschen vid millennieskiftet, enligt Peter Boockvars synsätt. Han varslar om flera oroande tecken, bland annat att råvarupriser stärkts – alltså har priserna för insatsvaror till industrin blivit dyrare vilket äter på bolagens vinstmarginaler.

Samtidigt är vaccinoptimismen mycket hög, vilket noterats i kraftiga frånskjut för börserna i samband med positiva nyheter från läkemedelsbolagen kring effektivitet.

”Känsloläget är just nu helt utomjordiskt positivt och det brukar betyda att vi är väldigt, väldigt sårbara för börsfall”, sade chefsinvesteraren i programmet Trading Nation.

För att gestalta sin tes nyttjar sig Peter Boockvar av banken Citigroups panik- kontra eufori-modell, som ska mäta stämningsläget i marknaden. Graden av eufori har studsat högre och högre de senaste månaderna och inte befunnit sig på normala nivåer sedan i april.

Samtidigt som stämningen är positiv och nära nog samtliga de största bankerna fortsatt vädrat morgonluft för börsen under 2021 i de prognoser som hittills inkommit så hänvisar Peter Boockvar till ökad inflation, pristryck, som en trolig gnista för en illasinnad händelseutveckling.

Om så sker kommer pendeln att svänga tillbaka i den rörelse som sattes igång under våren då centralbankerna gick längre än någonsin för att stötta upp med nytryckta pengar som skulle säkra likviditet i kreditmarknaderna. Peter Boockvar är övertygad om att inflationen kommer bli den viktigaste frågan att följa under 2021.

”Vi får ut vaccinen ordentligt under 2021 och kan börja skåda covid-19 i backspegeln. Då får vi inflationen i vindrutan i stället. Då blir det väldigt svårt för centralbankerna att sätta på vindrutetorkarna”, sade Peter Boockvar.

En indikator som kan nyttjas är amerikanska tioårsräntan, menar han.

”Amerikanska tioåriga räntan är under 1 procent just nu. Om vi får en rörelse över 1 procent skulle det kunna bli en perfekt katalysator för aktiemarknadstapp, vilket skulle ta bort lite av all denna fradga och självbelåtenhet som rör sig i marknaden”, sade han.