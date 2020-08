Chefredaktören: Tegnells besked räddar höstens placeringskvällar

– Det känns fantastiskt att vi kommer att kunna genomföra höstens placeringskvällar. I våras fick vi ställa in de populära evenemangen. Men nu blir det inte mindre än åtta placeringskvällar under hösten, säger Per Hammarlund.

Stora Placeringskvällen i Malmö är först ut den 19 oktober. Till Umeå kommer vi den 26 oktober följt av Stockholm den 2 november.

Den 9 november kommer Stora Placeringskvällen till Göteborg tätt följt av Luleå den 12 november.

Den 16 november är det dags för Stora Placeringskvällen i Helsingborg och den 23 november är det Växjös tur.

Årets sista placeringskväll hålls i Västerås den 7 december.

Samtidigt lär evenemangen ändå bli lite annorlunda än tidigare. Folkhälsomyndigheten kräver till exempel minst en meters avstånd i publiken.

– Vi kommer naturligtvis följa alla riktlinjer för att hindra smittspridningen. Men det är oerhört glädjande att vi snart kan få träffa våra trogna läsare igen, säger Per Hammarlund.

Läs mer på privataaffarer.se/event där du senare också kommer att kunna anmäla dig till evenemangen.