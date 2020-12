Chefekonomen: Risk för naivitet kring viruseffekter

”Vi förefaller inte vara nära flockimmunitet någonstans i världen. Vi är kvar i en situation där smittotalen dubblas var tredje vecka helt utan inskränkningar av rörligheten”, säger han.

Nyhetsbyrån Direkt rapporterade i början av december om att chefekonomen uppmanade till en paus från börsen på grund av de närmaste kvartalens ”väldiga utmaningar”. Han tror inte att det kommer att gå att lätta på restriktioner under sedvanliga influensamånader som januari och februari.

Nedstängningen i våras var för grov medan det samtidigt var för lite restriktioner på plats när hösten kom. Därför har det återigen blivit ett besvärligt läge ur smittspridningsperspektiv inför vintern.

”En optimal nedstängning i vinter ligger någonstans mittemellan våren och oktober/november”, säger han.

Sådant som barer, restauranger, gym och nattklubbar bör inte alls få hålla öppet. Därutöver riskerar sådant som shoppingrundor föra med sig ökad kollektivtrafiksanvändning, varpå de tyska tankarna om att stänga icke-nödvändiga butiker kan vara lämpligt för att minska smittotalen. Den tyska planen är att åtminstone hålla stängt till efter helgerna.

”Det är väldigt svårt att se framför sig ett läge där ekonomier helt öppnar upp före våren. Sådana antaganden är för optimistiska. Det kommer inte bli någon stark återstuds i Europa i det första kvartalet efter ett svagt fjärde kvartal”, säger Nikolaj Schmidt.

Med samma resonemang bedömer han att USA:s ekonomiska utveckling blir mycket sämre än konsensusbedömningen i det första kvartalet. Detsamma tror han därutöver blir fallet för en rad andra länder såsom Japan och Mexiko.

USA ser under denna vecka ut att nå upp i 300.000 dödsfall och registrerar ett par tretusen dödsfall per dag. Chefekonomen bedömer att det kommer att krävas restriktioner i landet under de kommande månaderna för att undvika en fortsatt förvärring av läget.

Aktiemarknaderna globalt har handlats upp starkt med hjälp av hoppet om en snabb återhämtning. Nikolaj Schmidt ser därför en risk för nedsida då optimismen förefaller ha varit för stor. Även på företagsobligationsmarknaden befarar han att det kan ha gått lite väl snabbt uppåt ur ett prisperspektiv.

Han konstaterar samtidigt att de kraftfulla stimulanserna och de låga räntorna bidrar till att trycka in investerare i allt mer riskfyllda tillgångar för att få avkastning. Efter ett tungt halvår som ligger närmast framför oss ekonomiskt tror han att tillväxtfasen återkommer mot det andra halvåret 2021, stött av vaccineringen, och att det då återigen kan finnas skäl att blicka mot riskfyllda tillgångar.

Efter krisen kommer skuldsättningen ha ökat i företagssektorn och vissa betalningsinställelser kan också ha skett, särskilt bland mindre företag inom tjänstesektorn. Stater kommer att behöva verka för att stänga sina underskott.

”Men hushåll har solida balansräkningar och pengar att då åter spendera på tjänster”, säger han.

Därav bedöms intresset för sådant som resor, shopping och restaurangbesök snabbt komma tillbaka. Stora neddragningar inom sådana sektorer kan då leda till återanställningar.

”Nedstängningar förändrar inte vårt behov av sociala kontakter”, fortsätter han och räknar vidare med att affärsresandet åtminstone till viss del återkommer. En del möten som tidigare var fysiska kommer att kunna tas digitalt, men digitala möten försvårar för nätverkande.

Tiden med hemarbete kan ha ökat möjligheten till vissa dagar med sådant arbete även efter krisen. Men bland annat för att bygga och behålla en företagskultur inom organisationer kan åtminstone viss fysisk närvaro tänkas bli normen när hälsokrisen väl lagt sig. Efterfrågan på kontorsyta kommer således långtifrån att försvinna, bedömer Nikolaj Schmidt.

Han tror vidare att den amerikanska ekonomin kommer att stödjas av bostadsbyggnation framgent. Det dryga decenniet sedan finanskrisen har ätit upp bostadsöverskottet i USA.

”Hushållens starka balansräkningar och de låga räntorna utgör bra faktorer för husmarknaden och nyproduktion”, säger han.

Situationen ser också liknande ut på många håll globalt, exempelvis har även länder i Sydeuropa gjort mycket för att justera läget sedan finanskrisen.

”Även för nordeuropeiska länder ser de fundamentala faktorerna gynnsamma ut för bostäder”, lägger han till.