Casinon utan svensk licens – Tjänar de på den svenska spelregleringen?

Denna artikel riktar sig främst till svenska casinospelare som är intresserade av att veta mer om den svenska spelregleringen och casino utan svensk licens.

Spellagens viktigaste punkter

Utländska spelbolag får inte rikta sig till den svenska spelmarknaden utan en licens från Spelinspektionen. Med en giltig licens i Sverige är samtliga spelbolag bundna att förhålla sig till Spelinspektionens regler och riktlinjer. De spelbolag som har licens i Sverige måste bland annat betala 18 procent skatt på behållningen, undvika överdriven marknadsföring och se till att svenska spelarna informeras om hjälpverktyg som främjar sunda spelvanor. Vidare får licensierade bolag inte erbjuda mer än en bonus per spelare.

Svenska spelbolag ger fler bonusar än tillåtet

Spellagarna är i många avseenden enkla att förstå men i andra avseenden svårtolkade. Den lucka i lagen som är mest anmärkningsbar handlar om spelbolagens bonuserbjudanden till kunder. Utöver det första bonustillfället ska en spelare inte kunna bli erbjuden fler bonusar. Trots det erbjuder casinon sina kunder cashback, freespins och kontanter och benämner dessa som gåvor. I slutet av 2020 fortsätter en del av spelbolagen att erbjuda bonusar av det här slaget, medan andra bolag har slopat alla typer av bonusar som kan förknippas med ekonomiska incitament.

Bonusar på casinon utan svensk licens

Svenska spelare har i stora delar begränsats till fler bonusar på licensierade casinon. Men när vi talar om casinon utan svensk licens råder det fortfarande obegränsade bonusmöjligheter. Under andra spelmyndigheter och lagar ges utländska casinon en större frihet att dela ut bonusar till sina kunder. Det här är också casinon som accepterar svenska spelare och inte riktar sig till den svenska spelmarknaden. Innan omregleringen var det flera av dessa casinon som riktade sig till svenska spelare med överdriven och aggressiv reklam.

I samband med covid-19 införde Spelinspektionen tillfälliga spelansvarsåtgärder som begränsade insättningsbeloppen och tidsperioderna för spelarna. Åtgärderna innebär kortfattat att casinospelare inte kan sätta in mer än 5000 kr per vecka och att tidsgränser måste sättas. Spel på sport och oddsprodukter berörs inte av åtgärderna. Dessa tillfälliga regler har dock inte anammats av olicensierade casinon; casinon utan licens behöver helt enkelt inte begränsa sina bonuserbjudanden eftersom de inte är under Spelinspektions tillsyn. De tillfälliga spelansvarsåtgärderna i Sverige upphör under årsskiftet 2020.

Ökat spelande på olicensierade casinon

Socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi tar fortfarande hand om spelfrågor i regeringen och är utåt sett en hjälte för utsatta spelare i Sverige. Samtidigt blir han en symbol för en begränsad spelmarknad som motvilligt släpper spelare till olicensierade casinon. De spelare som väljer bort svenska casinon för utländska casinon är i regel inga småspelare. Vissa av dem är inlästa i skattefrågor och undviker casinon där de behöver skatta, andra ignorerar skattefrågor och spelar på casinon utan för EES-området, och så finns det också spelarkaraktären som spelar anonymt med kryptovalutor. Så länge spelarna betalar 30 procent skatt för skattepliktiga nettovinster finns det ingen anledning för regeringen att lägga sig i. Men när förlusterna oavbrutet går till utländska spelbolag – istället för svenska – blir det följaktligen en hel del klagomål.

Statistiken för antalet svenskar som spelar casino utan svensk licens är bristfällig och oklar, men uppskattningsvis sägs mer än 20 % spela på utländska casinon – en siffra som mycket väl kan ha stigit i samband med pandemin och de tillfälliga spelansvarsåtgärderna.

Försök för att motverka spel på casinon utan svensk licens

Spelinspektionen har på olika sätt försökt kanalisera spelandet till licensierade casinon. Förutom att föra dialog med olicensierade operatörer och olika betalningstjänster har de påbörjat ett samarbete med den nederländska spelmyndigheten, Kansspelautoriteit (Ksa). Men hittills är den mest påtagliga åtgärden mot spel på casinon utan licens IP-blockering av spelsidor. Blockeringsbetalningar är en annan åtgärd som Spelinspektionen använt för att stoppa betalningar till utländska casinon. Tyvärr räcker inte blockeringsbetalningen till, eftersom svenska spelare fortfarande kan använda andra betalningsmetoder.

Varför väljer en stor andel i Sverige att spela casino utan licens?

Med skattefria vinster, högre säkerhet för verifierings- och betalningsmetoder, hjälpverktyg mot spelmissbruk och dugliga spelprodukter är det förvånande att så pass många svenskar väljer att spela på casinon utan licens. Det verkar som om det återkommande problem förblir bonusar. När en spelare kan få obegränsat med bonusar och tillgång till VIP-program och lojalitetsbonusar, så minskar attraktionen att spela på svenska casinon. Casinon utan licens har dessutom inga regler som förminskar spelprodukterna, såsom tresekundersregeln i Sverige, som hämmar speltempot.

Spelinspektionens grundsyn är att bonusar ökar spelandet och invaggar till spelmissbruk. Frågan är dock om denna begränsning av bonusar och försämrade spelprodukter verkligen håller i det långa loppet. Staten vill inte förlora intäkter till olicensierade spelbolag samtidigt som de bibehåller riktlinjerna för sunda spelvanor. Denna svåra balansgång är idag inte hållbar, för i skrivande stund tjänar casinon utan svensk licens på den svenska spelregleringen. Vad blir Spelinspektionens nästa drag?