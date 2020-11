Carnegie: Sälj läkemedelsbolaget

Efter en stark kursutveckling sedan årsskiftet, där aktien på måndagen är upp drygt 150 procent, bedömer Carnegie att värderingen av bolaget motsvarar höga kommersiella förväntningar med begränsad risk.

När fokus i Hansa Biopharma förskjuts mot kommersialiseringen och den europeiska lanseringen av Idefirix inför njurtransplantation ser Carnegie risk på nedsidan.

Efter ett intensivt år förväntar sig Carnegie att nyhetsflödet bromsar in under 2021.

Konsensus räknar enligt Carnegie med en försäljning på 248 miljoner kr under 2021. Det motsvarar cirka 100 patienter till ett pris om 275.000 dollar per patient. Bolagets premiumprisstrategi bedömer Carnegie kommer att begränsa den inledande marknadstillgången plus att rekryteringen till fas 3-studien väntas få en negativ effekt på den tidiga försäljningen av produkten.

Vidare uppges utvecklingen inom autoimmuna sjukdomar fortskrida i en långsam takt, där patientrekryteringen troligen kan förbli långsam på grund av effekterna från coronaviruspandemin.