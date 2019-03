Carnegie: Marknaden underskattar hur cykliskt teknikkonglomeratet är

”Vi gillar Addtech som bolag och vi tror att förvärvsstoryn ska fortsätta när vi passerat konjunkturnedgången. Vi anser dock att aktierna blivit för dyra i nuvarande konjunkturläge och att marknaden inte fullt ut förstått den underliggande cyklikaliteten i Addtechs verksamheten efter avknoppningen av Addlife 2016”, skriver investmentbankens analytiker, som menar att Addtech tillhör de mest konjunkturkänsliga bolagen i sektorn.

Mot bakgrund av en väntad nedgång för den europeiska industrikonjunkturen räknar Carnegie med att Addtechs ebita-resultat kommer att sjunka under verksamhetsåret 2019/2020. Vidare bedöms ebita-marginalen nå en topp under 2018/2019, för att sedan trenda nedåt under 2019/2020.

Addtech handlades vid 10-tiden på tisdagen till 196:40 kronor på Stockholmsbörsen, en nedgång med 1,6 procent för dagen.

Graf: Addtech kursutveckling 1 år

Källa: Infront