Carnegie: Köp satellitbolaget

Bland faktorerna som kommer driva kursen finns fler kundavtal, en stark intäktstillväxt under 2021 och uppskjutningen av satelliten Ovzon-3 i slutet av nästa år, enligt Carnegie vars analys fått titeln ”The sky is the limit”.

Carnegie räknar med att bolagets nya kapacitet kommer att ge en intäktstillväxt om 65 procent under 2021. Basscenariot i kalkylen är vidare att Ovzon-3 kommer att börja generera intäkter från det andra kvartalet 2022.

Carnegie skriver vidare att potentialen är stor, men det är även riskerna. Här pekar investmentbanken på konkurrerande teknologier, prisutvecklingen och den höga kundkoncentrationen.

Aktien stängde på tisdagen på 65,70 kr. Den stiger med drygt 8 procent till 71,20 kr på onsdagsförmiddagen.