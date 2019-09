Carnegie: Köp det snabbväxande gamingbolaget

Bolaget utvecklar spel inom genren free-to-play onlinestrategispel via såväl mobil plattform som browser.

”Via organisk tillväxt och en serie förvärv har Stillfront lyft omsättningen till drygt 2 miljarder kronor i år med en rörelsemarginal kring 28 procent”, konstaterar Carnegie.

Stillfront består i dagsläget av tretton fristående spelutvecklingsföretag som tillsammans har en spelportfölj med 36 olika intäktsgenererande spel.

”Unrawel Two, Call of War 1942 och Nida Harb 3 är några av dessa spel, som generellt sett kännetecknas av långa livscykler och hög grad av lojalitet. En genomsnittlig spelare är 35 år gammal och lägger i genomsnitt kring 700 SEK per månad, vilket är en mycket hög intäkt jämfört med andra populära digitala underhållningstjänster”, skriver Carnegie.

Carnegie tycker också att rapporten för andra kvartalet övertygade med 46 procent tillväxt varav knappt 30 procent organiskt. Lönsamhetsutvecklingen är stark och den justerade rörelsemarginalen nådde 32 procent, att jämföra med bolagets långsiktiga finansiella mål om minst 30 procent på tolvmånadersbasis.

”Förvärvsynergier och en effektiv kapitalallokering börjar ge tydliga effekter på lönsamheten. Carnegie Analys bedömer att Stillfront har goda möjligheter att etablera sig kring 30 procent rörelsemarginal”

I början av september noterades aktien till all-time-high på 304 kr. Men eftersom största ägaren Laureus Capital sålt aktier motsvarande 11 procent av bolaget har kursen pressats och på torsdagen handlades aktien för 252 kr.

”Vinstutvecklingen är stark och resultatet per aktie förväntas enligt våra prognoser öka med 67 respektive 28 procent för 2019 och 2020. Det är attraktivt, speciellt kombinerat med dagens värdering. Vår riktkurs 300 SEK motsvarar EV/EBIT 11x på vår prognos för 2020, motsvarande en rabatt på 30 procent relativt internationella jämförbara spelbolag”, skriver Carnegie.