”Cannabishajpen är död efter brutalt år”

Auroras aktiekurs ska ner till 1 dollar innan det kan tänkas bli en vändning för bolaget – en riktkurskapning med 2 dollar med medföljande säljstämpel – efter ett synnerligen brutalt år för branschtungviktaren.

Aktien tiofaldigades från noteringskursen i juli 2018 till toppnoteringen 10 dollar i oktober samma år innan raset inleddes. Vid torsdagens stängning handlades aktien till 2:79 dollar. 2019 års ras motsvarade 65 procent.

”Aurora byggde upp en stor kapacitet i Kanada med förväntningar om att kunna exportera signifikanta volymer utomlands, men detta har inte materialiserats”, konstaterar Piper Sandler.

Även Bank of Americas analytiker företrädde en liknande uppfattning i en analys på fredagen.

”Taget flera bestående osäkerheter i akt har vi svårt att se framför oss ett scenario där aktien har något som helst hållbart stöd”, skriver BofA.

Den på New York-börsen handlade aktien backade med ytterligare 8 procent på fredagen.

Kursrasen har dock varit i stort sett skoningslösa i sektorn. Exempelvis har konkurrenten Canopy Growth fallit från toppnoteringen 52:49 dollar till 27:31. Tilray har sett det brantaste fallet – sedan ett år tillbaka har aktien dykt 80 procent.

Ett betydande bekymmer har varit debatten kring så kallade e-cigaretter och att olja på cannabisextrakt kopplats ihop som misstänkt källa för en våg av mystiska insjuknanden och dödsfall bland unga i USA, vilket lett till försäljningsförbud och en PR-mässig kollaps för sektorn.

Det Göteborgsbaserade och branschrelaterade First North-bolaget Heliospectra – som utvecklar ljuslösningar till bland annat växthus – tog flera order under 2019 och genomförde också två nyemissioner. Aktien var i princip oförändrad under fjolåret.

Graf: Aktiekursutveckling 1 år för Tilray (grön), Aurora (blå), Canopy (orange), Apharia (rosa), Heliospectra (vit)

Bildkälla: Infront