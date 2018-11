Buffett köper in sig i JP Morgan

Det rapporterar bland andra Financial Times med hänvisning till bolagets innehavsrapportering.

Berkshire Hathaway har sedan länge haft positioner i banker som American Express, Bank of America och Wells Fargo och har nu alltså adderat JP Morgan.

Därtill har bolaget investerat 800 miljoner dollar i den regionala banken PNC Financial och ökat positionerna i Bank of America, US Bancorp och Bank of New York. Däremot har Berkshire sålt en del av innehavet i skandaltyngda Wells Fargo. Totalt äger bolaget aktier i 14 större finansinstitut.

I övrigt har Berkshire Hathaway köpt aktier i försäkringsbolaget Travelers och teknikjätten Oracle, medan innehavet i detaljhandelskedjan Walmart avyttrats. Bolaget har också köpt egna aktier, en ovanlig åtgärd för Warren Buffett.