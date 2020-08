Buffett investerar i guld

Berkshire Hathaway sålde under kvartalet drygt 85 miljoner aktier i storbanken Wells Fargo, vilket innebar att bolagets ägarandel sjönk från 7,9 till 5,8 procent.

Berkshire sålde även aktier i JP Morgan och minskade därmed sin andel från 1,9 till 0,7 procent. Även Warren Buffetts kvarvarande innehav i Goldman Sachs såldes under kvartalet och ägarbolaget sålde också aktier i M&T Bank, Bank of New York Mellon och US Bancorp.

Warren Buffetts beslut att sälja bankaktier väntas bli noggrant studerat av marknaden liksom beslutet att bli ny ägare i Barrick Gold, som är världens näst största guldgruvebolag.