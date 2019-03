Brittisk fond fortsätter att öka i Fingerprint

Det var i januari som ETF-fonden, som ligger under den brittiska kapitalförvaltarjätten Legal & Generals paraply, gick in i som näst största ägare i Fingerprint Cards. Placeringen var ett resultat av att Fingerprint kommit in i det globala indexet ISE Cyber Security Index, som ETF-fonden följer.

Då hade fonden 5,3 procent av kapitalet och 4,6 procent av rösterna, vilket motsvarade Fingerprints relativa indexvikt för fonden som har tillgångar på drygt 6 miljarder kronor.

Börsvärde och daglig omsättningen i aktien påverkar även vilken vikt aktien får i indexet. Aktier tas in eller ut ur indexet den tredje fredagen i mars, juni, september och december, då även viktningen uppdateras, enligt en indexbeskrivning.