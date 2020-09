Bratt: Spararna sätter in miljarder på nollräntekonton

Storbankerna står fortfarande för mer än hälften av den svenska inlåningsmarknaden. För att vara helt exakt står Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken tillsammans för 62 procent av inlåningen enligt statistik från Bankföreningen. Problemet i ett kundperspektiv är att dessa banker ofta ger 0 procents ränta på kontot.

– Om vi antar att just 62 procent av de 73 miljarderna går till storbankernas nollräntekonton så handlar det om 45 miljarder kr som sätts in på konton där pengarna inte får växa. Till det kan vi lägga att det finns flera andra aktörer som inte heller erbjuder någon ränta på sina konton, så siffran med hur många miljarder som skyfflades in till nollräntekonton är sannolikt högre än 45 miljarder, säger Frida Bratt.

Hon påpekar att hon inte är negativ till kontosparande som sådant. Inte minst om det handlar om ett buffertsparande.

– Det är inget problem om det handlar om buffertsparande. Bufferten ska ALLTID vara på sparkonto och aldrig i fonder eller aktier. Men om det handlar om sparande på längre sikt som bara hamnar på sparkonto utan något egentligt skäl så är det viktigt att påminna om att pengarna på ett nollräntekonto faktiskt minskar i värde. Detta eftersom vi har prisökningar i samhället, även om de inte är särskilt höga just nu, säger Frida Bratt.

Bratt uppmanar alla att räkna på hur stor buffert man behöver.

– Beroende på boende- och familjesituation behöver din buffert vara olika stor, men tänk som ett väldigt generellt riktmärke tre månadslöner för två vuxna med två inkomster i villa med barn, säger hon.

Och det går att hitta aktörer som ger betydligt mer än storbankerna.

– Det går att få uppemot 1 procent. Med bank-id är det numera enkelt att ha bufferten någon annanstans än hos den bank där du exempelvis har lönekontot. Därför kan det helt klart vara värt att välja ett sparkonto hos en mindre spelare, för att hindra att pengarnas värde urholkas på grund av inflationen, säger Bratt.

Men det finns några viktiga saker att tänka på.

– Se dock till att kontot har insättningsgaranti och fria uttag. Sätt ALDRIG bufferten på ett konto med hög ränta utan insättningsgaranti. Sedan ska du förstås inte binda pengarna. Hela poängen med att ha en buffert är ju att den ska vara lättillgänglig om något oförutsett händer, säger Frida Bratt.

För den som till exempel vill sätta in 100 000 kr på ett sparkonto utan uttagsrestriktioner får som mest 1,0 procents ränta hos Froda och Komplett Bank. Tätt därefter kommer Klarna med 0,96 procent följt av Sevenday Bank, Nordiska och Santander på 0,90 procent. Hos Nordax och PRA Spar får du däremot 0,85 procent.

I jämförelsetabellen nedan kan du hitta fler sparkonton.

Not: I tabellen nedan saknas Klarna då företaget uttryckligen bett om att inte synas i jämförelsetjänster.

