Brakförlust för Oscar Properties

Läs även: Oscar Properties söker stöd för nyemission

Oscar Properties redovisar ett rörelseresultat om -17,1 miljoner kronor för det andra kvartalet (43,3). Kvartalets nettoomsättning uppgick till 334 miljoner kronor (751). Nettoresultatet var -44,1 miljoner kronor (15,2) och resultatet per stamaktie uppgick till -1:94 kronor (0:27).

”Räknar man bort den goodwillnedskrivning – en engångskostnad – vi gör för det nu nedlagda byggbolaget är det till och med så att rörelseresultatet hamnar på 33 miljoner kronor plus”, skriver Oscar Engelbert i vd-ordet.

Han sticker samtidigt inte under stol med att Oscar Properties har utmaningar och att arbetet med att ge bolaget en stabilare kapitalstruktur ”är långsiktigt avgörande”.

”Under perioden har några viktiga steg tagits, inte minst försäljningen av dotterbolaget Nacka 5 som ger en positiv resultateffekt”, skriver han med tillägg att det allra viktigaste är att bolaget får ett avslut i diskussionerna om ett omvandlingsprogram för preferensaktierna.

Oscar Properties anger att det sålde 8 bostäder under kvartalet (22) medan antalet bokade bostäder uppgick till 36 stycken (26). Vid halvårsskiftet hade bolaget 184 bostäder i pågående produktion (1.114). Fortsatt var 88 av de 138 bostäderna i det andra norra tornet, Helix, sålda. Liksom i slutet av mars var 14 av 46 bostäder i projektet Unité sålda.

I det andra norra tornet, färdigställda Innovationen, har netto en av tre kvarvarande lägenheter sålts. I 79&Park har antalet osålda lägenheter minskat från sju till en under det gångna kvartalet. I projektet Båtturen 1 har ytterligare en bostad sålts netto och fyra bostäder fanns kvar i detta projekt vid halvårsskiftet.

Av de 75 säljstartade bostäderna i Gasklockan anges bokningarna uppgå till 68 stycken.

”Redan under första kvartalet slog jag också fast att bolagets fortsatt viktigaste uppgift är att få i gång försäljningen på ritning så att vi kan påbörja nya byggen. Den ambitionen tycker jag också att vi, åtminstone till del, levererat på. Under perioden har 36 bostäder bokats vilket kan jämföras med motsvarande period 2018 då siffran var 26. Nivåerna är visserligen inte helt tillfredsställande men det måste ändå betraktas som ett steg i rätt riktning”, skriver Oscar Engelbert som bedömer att det tilläggsavtal för Gasklockan som tecknat med Stockholm stad under perioden ”framöver kan komma att bli ett viktigt draglok när det gäller försäljning från ritning”.

Oscar Properties hade likvida medel om 252,5 miljoner kronor vid halvårsskiftet. Bolaget kallar på torsdagsmorgonen även till en extrastämma den 23:e september.