Bottenfiske i G5 Entertainment

Med ett börsvärde på 1,6 miljarder är G5 Entertainment definitivt bland de mindre börsbolagen som haft en mest dramatisk kursresa under året. Från en kurs under 250 kronor i början av året steg aktien kraftigt under våren och dubblades fram till försommaren med en kurs på nästan 600 kronor.

Men därefter har utförslöpan varit stor, halvårsrapporten mottogs inte väl och när dessutom vd Vlad Suglobov storsålde aktier på eftersommaren blev pessimismen ännu större bland privatpersoner som köpt in sig, vare sig förlusterna bara ökade eller tidigare vinster snabbt krympte ihop.

Till saken hör att just under första halvan av november sätts en genomsnittskurs för ett nytt incitamentprogram för en stor andel av personalen hos bolaget. Spekulationerna på sociala medier går nu varma om huruvida detta program tryck ner kursen eller inte.

Perioden för hur startkursen i incitamentsprogrammet tar slut den 14 november, det vill säga på onsdag. Det innebär att kursresan nedåt kan vara slut under de närmaste dagarna dels för att blankarna i bolaget eventuellt börjar täcka sina positioner plus att köparna resonerar så att det inte längre finns något som trycker ned kursen.

Rent fundamentalt råder en osäkerhet kring om bolagets mest framgångsrika spel Hidden City har peakat eller inte – mycket beror på hur marknadsföringen av spelet läggs upp framöver. Men G5 har också flera nya spel snart färdiga för lansering – och med bolagets erfarenhet hur man bygger upp en lönsam användarbas finns det naturligtvis potential att bolaget kan öka sin lönsamhet igen.

Eftersom framgång för en spelutvecklare oftast mest blir frågan om kvalificerade gissningar är risken förstås hög. Samtidigt känns aktien närmast utbombad efter ett fall på 70 procent på mindre än ett halvår – och det är många som tror på att bottennivåerna är nära.

Så till exempel ordförande Petter Nylander som i november köpt aktier för närmare en halv miljon och nu har knappt 25 000 aktier i bolaget värda knappt 4,3 miljoner. Dessutom flaggade Avanza Pension upp för över 5 procent av aktierna i slutet av förra veckan, vilket innebär att kunder med kapitalförsäkring hos Avanza har ökat senaste tiden.