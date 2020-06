Börspsykologen: Låt känslorna ta semester när du ser över portföljen

Börspsykologi - bli en bättre investerare: Cristofer Andersson insåg tidigt att lyckade investeringar handlar lika mycket om psykologiska faktorer som siffror och nyckeltal. Nu delar han med sig av sitt framgångsrecept i boken Börspsykologi. Börspsykologi beställer du i Privata Affärers bokhandel.

Sommaren nalkas och med det sol, bad och hemester. Detta är också en tid många nämner att nu är en bra tid att se över sina placeringar – hur har det gått? Vad ska jag öka i/köpa samt minska i/sälja? Vad tror jag om framtiden? Vilka bolag och fonder som kommer att generera bra, positiv avkastning relativt andra? Hur ska jag fördela min viktning? Vad är risk för mig och vad är min placeringshorisont?

Många av frågorna är adekvata och bra, medan andra är mer fokuserade på din förmåga att spåna om framtiden. Är detta bra? Absolut, men viktigt att betona är att det bara är en hypotes. Grundad på vadå? Vad vet du som ingen annan vet?

Peter Lynch, lika känd för sina framgångar som för sina citat, har två mycket träffsäkra sådana; ”If you spend more than 13 minutes analyzing economic and market forecasts, you’ve wasted 10 minutes” samt ”Far more money has been lost by investors preparing for corrections than has been lost in corrections themselves”.

Vad vill jag säga med detta? Att du lika gärna kan blunda och kasta pil? Nej, utan det jag vill föra fram är att du ska fokusera på bolagen och det du vet samt kan ta reda på. Därutöver vill jag att du ska vara medveten om det som du inte vet.

Lät det sista lite krångligt? Det förstår jag, för det är filosofi – att veta vad du inte vet är en viktig vetskap som kommer att få dig att bli mer öppen till såväl dig själv som dina investeringar. ”Jag vet att bolag X har och kan detta, men jag vet också att jag inte vet hur de kan klara av Y och Z.” Kan du ta reda på detta? Gör det! Kan du inte – ta då ett beslut om investeringens potentiella avkastning är värd den risk som du utsätter dig för.

Du kommer aldrig att hitta ett perfekt bolag eller den perfekta fonden, utan alla har sina risker samt svagheter. Att inse samt även förhålla sig till detta gör att du kommer att ha en mycket bättre attityd till din portfölj.

Jag har återkommande betonat vikten av att en portfölj inte har några känslor för dig, så varför ska du ha det för den? Att ta beslut utifrån känslor och tillfälliga tankar kan vara förödande för din avkastning. Köper du en bil ”bara sådär” och för att ”känslan” säger det? Nej, och detsamma ska gälla för dina investeringar.

Känslor och tankar finns hos oss under alla dygnets sekunder – vi kan inte fly dem, men vi kan välja hur vi förhåller oss till dem. Ingen tvingar dig att göra handling av en känsla, eller, för den delen, en tanke.

Beslut om investeringar ska utgå från analyser, reflektioner, diskussioner samt utvärderingar och självklart ska system 2 vara aktiverat. Detta är inget som låter sig göras i ett hafts och det ska det inte heller. Återigen – du köper inte en bil i ett hafs och bara sådär, eller?

Och när du sitter med din översyn – känn ingen press eller stress att du måste göra något. Bedömer du att portföljen ser ut exakt som du vill och att allt går som du dels hade beräknat, dels hoppats finns ingen anledning att ta fram verktygslådan. Att laga något som inte är trasigt är… ja, vadå? Idioti? Skulle du ta fram verktygslådan och börja plocka isär spisen bara för att? Trots att den är fullt fungerande? Troligen inte.

Aktivitetsbias kan vara en hemsk fiende, så se upp att du inte lockas med i dennes frestelser och kom ihåg att inte göra något är att göra något.

Se över väskan. Var öppen, ärlig och sök stöd av en djävulsadvokat. Skriv ned dina tankar och analyser. Spara dem och återgå till dem med jämna mellanrum. Skapa ett underlag som gör dig transparent för dig själv, för hjärnan har som bekant en tendens att lura oss inte bara en, utan flera gånger.

Och slutligen – var bara aktiv om fog för detta finns; ”Wall Street makes it’s money on acitivty, You make your money on inactivity” (Warren Buffett).

Av: Cristofer Andersson

Cristofer Andersson är till vardags gymnasielärare i svenska och historia, håller i populära investerarkurser på Folkuniversitetet och bloggar om psykologins roll på marknaden. Börspsykologi är Cristofers första ekonomibok. Du beställer den förstås i Privata Affärers bokhandel.