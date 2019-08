Börsfall rena kallduschen för pensionen

Läs även: Så påverkas pensionen av dina val

Det är Pensionsmyndigheten som skissat på vad ett kraftigt börsfall skulle innebära för pensionerna.

I rapporten ”Tumregler för pensionen” redovisas ett räkneexempel på hur en kraftigt sjunkande börs påverkar storleken på pensionen.

I räkneexemplet utgår Pensionsmyndigheten från att börsen tappar 40 procent, vilket inte är ett orimligt antagande. Under de senaste 20 åren har det varit två kraftiga börsfall på just kring 40 procent, det första vid millennieskiftet under perioden 2000-2003, det andra under finanskrisen 2007-2009.

Under båda dessa perioder föll världsindexet MSCI World Free Index med ungefär 40 procent, och det har båda gångerna tagit mellan fem och sju år för börsen att återhämta sig.

Typfallet född 1975

En person som går i pension vid 65 års ålder används som typfall i exemplet. Personen är född 1975 och arbetar i 42 år före pensioneringen. Kompensationsgraden 55 procent används i kalkylen, det vill säga typpersonen antas få en pension som utgör 55 procent av slutlönen. Den allmänna pensionen utgör då knappt 43 procent av den totala pensionen.

I beräkningarna antas att premiepensionen utgör 7 procent och olika tjänstepensioner 12 procent av den totala pensionen, samt att 67 procent av alla tillgångar i dessa utgörs av aktier.

”Om aktier utgör 67 procent av alla tillgångar i premie- och tjänstepensionen medför ett 40-procentigt prisfall på aktier att premie- och tjänstepensionerna kommer att minska med cirka 27 procent. Den totala pensionen minskar därmed totalt med drygt 9 procent”, skriver Pensionsmyndigheten i rapporten.

Känslig för avkastningens storlek

Pensionsmyndigheten påpekar också att den totala pensionsnivån är känslig för avkastningens storlek samtidigt som känsligheten begränsas ganska kraftigt genom att inkomstpensionen utgör en så pass stor del av den totala pensionen.

Om avkastningsantagandet till exempel sänks med 2 procentenheter till 1,5 procent, en sänkning med 43 procent jämfört med basscenariot, minskar kompensationsnivån med 6,3 procentenheter, vilket innebär en minskning av pensionen med 11,6 procent.

Ett 28 procent lägre avkastningsantagande minskar pensionen med 3,5 procent. Att det blir en större procentuell förändring när Pensionsmyndigheten antar ett högre avkastningsantagande jämfört med ett lägre beror på ”ränta på ränta-effekten”.

Unga drabbas hårdare av börsfallet

Ytterligare ett skäl till att avkastningsantagandets betydelse begränsas är att typfallsindividens variation i avkastning endast pågår från 44 års ålder.

Typfallets ålder får därför stor betydelse för börsfallets effekt på pensionen. Någon född 1990 skulle få en mycket större skillnad medan någon född 1960 får en mycket mindre.

Dessutom minskar den allmänna pensionens andel av hela pensionen ju högre inkomsten är.