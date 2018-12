Börsen: Rekordantal byten från First North till huvudlistor 2018

”Totalt 13 bolag bytte från Nasdaq First North till nordiska huvudmarknader under 2018; ett rekordår avseende byten”, skriver Nasdaq som lägger till att det därmed nu är 73 bolag som gjort denna flytt sedan First North lanserades 2006.

Totalt skedde 83 nya listningar under 2018, varav 33 på huvudmarknader och av dessa 23 i Sverige. Av 50 nya bolag på First North utgjordes 33 av svenska listningar.

Nasdaq framhåller att det därmed rådde fortsatt god aktivitet på listningsfronten i Norden, trots den ökade volatiliteten på finansmarknaderna.

”Nasdaq Nordic har behållit sin position som en av de mest aktiva IPO-marknaderna i Europa under 2018”, säger Adam Kostyál, Nasdaqs listningschef för Europa, i en kommentar.

Utifrån de diskussioner som Nasdaq för med bolag och rådgivare säger han att en ”fortsatt aktivitet” är att vänta under inledningen av 2019 i det fall ”marknaderna håller sig relativt stabila”.

Ur ett listningsperspektiv var 2017 ett rekordår för Nasdaq Nordic med ett antal på 115 listningar, varav tio byten till någon av Nasdaqs nordiska huvudlistor. Under 2016 var motsvarande siffror 94 listningar varav sju byten.

Nasdaq Nordic äger börserna med tillhörande First North-listor i Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik och Stockholm.