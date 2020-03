Börjesson: Lärdomar från tidigare börskrascher

1987: Den svarta måndagen den 19 oktober gick USA-börsen ned 22 procent. Året innan hade vi startat Investment AB Spiltan med 200 000 kr från 40 kompisar. På kvällen nästa dag samlades vi livrädda på en pub och undrade vad vi skulle göra. Kommer inte ihåg om vi fattade några beslut, men rädda var vi. Sedan vände börsen och vid årets slut var börsen på plus för året.

Lärdom: Om man har kapital på börsen måste man räkna med att det med jämna mellanrum kommer kraftiga nedgångar. Då gäller det att inte bli rädd och paniksälja. Marknaden kommer alltid tillbaka.

1992: Fastighetskrisen. Då var jag vd för familjeföretaget Börjessons Bil. I december 1988 hade vi på grund av ändrade skatteregler sålt 250 bilar (att jämföra med kanske 30 vilket var det brukliga). Det var glada tider. Sedan kom krisen. I januari 1993 sålde vi en ny bil. Det var lika många som pappa Folke, som ende anställd hade sålt per månad när hans startade firman 1955. Problemet var att vi fortfarande hade nästan lika många anställda och kostnader som 1988. De röda siffrorna åt upp alla vinster som vi tjänat under det glada 80-talet. Det hämmade företagets utveckling under många år, liksom för många andra fina företag i Sverige.

Lärdom: Som företagare finns det alltid en risk att man drar ned för lite och för sent när man vill ta ansvar för sina anställda. De som har varit med förr gör omedelbart kraftiga åtgärder och nu varslas personal i exempelvis besöksnäringarna. Tyvärr kanske det inte räcker ändå. Om man inte har några intäkter och har uppsägningstider på flera månader kan det sluta med konkurs för många bolag, om inte arbetsmarknadernas parter eller regeringen omedelbart ändrar varselreglerna.

2000: IT-kraschen. I december 1999 frågade en gammal vän som aldrig haft aktier om det nu var läge att köpa aktier då börsen gått upp så länge. Vilka aktier skall du köpa? frågade jag. Framfab och Icon Medialab blev svaret. Jag höll på att lägga mig på golvet och gapskratta. Ett år senare skrattade jag inte längre när även mina egna aktier i stabila, lönsamma bolag hade sjunkit i värde.

Lärdom. När det kommer en kraftig nedgång och det blir hysteri på marknaden kommer alla att drabbas. När bolag går i konkurs eller går ned med 50 proocent kan de bolag som till och med kanske gynnas av kraschen gå ned 20 procent. Precis det vi ser hända idag.

2008: Finanskrisen. I maj 2008 var jag efter Buffetts stämma med på en konferens för värdeinvesterare. Under två dagar fick jag lära mig hur alla subprime-lån i olika trancher var konstruerade och hur illa det låg till hos Lehman Brothers och på den amerikanska hus- och lånemarknaden. Sedan åkte jag hem till Sverige och glömde det mesta för börsen gick upp lite under resten av månaden. Fyra månader senare gick Lehman i konkurs och skapade panik.

Lärdom: Exemplet visar hur svårt det är att ta till sig fakta och verkligen agera när man får ny information.

2020: Nuläget är svårbedömt då det finns så många olika uppfattningar även bland experter.

Optimisten säger att det här kommer att blåsa över. Varför så mycket hysteri för en lite allvarligare influensa? Alla åtgärder och sänkta räntor kommer nu att stimulera ekonomin som kommer att komma tillbaka.

Pessimisten säger att Corona-utbrottet är något helt nytt som länge kommer att drabba hela världsekonomin. Man kan inte lita på statistiken från Kina, har det verkligen blivit bättre? 70 procent av alla kommer att bli drabbade och vårdplatserna kommer inte att räcka. Nedstängda fabriker kommer att innebära en brist på viktiga komponenter som får konsekvenser för de flesta företag.

Vad skall man då göra på aktiemarknaden? För två veckor sedan köpte Investment AB Spiltan lite aktier efter den första nedgången på omkring 10 procent. Det visade sig vara för tidigt eftersom börsen har gått ned ytterligare nästan 20 procent sedan dess. Vi kommer dock försiktigt att köpa lite fler aktier i bolag som är lönsamma och har stabila kassaflöden, där vi är långsiktiga ägare.

Marknaden kommer alltid tillbaka och även om man idag lutar mer åt att vara pessimist ser vi ett långsiktigt köpläge. Satsa dock inte alla pengar idag för ingen vet hur länge krisen kommer att vara.

Tänk också på hur svårt det är att fatta köpbeslut när man hela tiden påverkas av media. Den 9 oktober 2008 var SvD Näringslivs första sida helt svart med rubriken ”Godmorgon Sverige, nu har krisen kommit till dig”. Även om man haft pengar hade man inte vågat köpa några aktier. I mars 2009 var det ännu värre. Då hade Scania en negativ orderingång och man var ännu mindre sugen på att köpa aktier. Sedan gick börsen upp 60 procent under resten av året.

På Spiltan är vi glada när börsen går upp och våra aktier ökar i värde. När börsen går ned är vi glada eftersom vi kan köpa fler aktier till lägre priser. De närmaste 1-2 åren kommer man troligtvis kunna göra de bästa aktieaffärerna på länge.

Av: Per H Börjesson, vd Investment AB Spiltan